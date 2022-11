Nie denerwuj ginekologa! Co drażni lekarzy w zachowaniu pacjentek?

Do ginekologa kobiety powinny umawiać się na wizytę co najmniej raz w roku, jeśli nie występuje pilna potrzeba. Podczas badania kontrolnego ginekolog sprawdza stan szyjki macicy, wkładając do pochwy wziernik lub wykonuje badanie przez powłoki brzuszne, u kobiet, które nie rozpoczęły współżycia. Może też pobrać materiał do cytologii, wykonywanej w celu wczesnego wykrycia nowotworu szyjki macicy. Badanie powinny wykonywać zarówno nastolatki, jak i kobiety dorosłe, w wieku rozrodczym. Do rutynowych pytań podczas wizyty należą te dotyczące miesiączkowania i współżycia seksualnego.

Nie bój się otwarcie rozmawiać z ginekologiem

Ginekolodzy podkreślają, że zależy im na tym, żeby pacjentka dokładnie opisała swoje objawy i nie ukrywała ich przed lekarzem. Zdarza się, że kobiety wstydzą się mówić o swoich dolegliwościach, niektóre pytania lekarza odbierają jako krępujące. Trzeba pamiętać, że lekarz nie ocenia nigdy pacjentki, stara się jej pomóc i zebrać możliwie jak najlepszy wywiad – tłumaczy ginekolożka Nicole Scott w wywiadzie dla portalu bustle.com.

Nie zwlekaj z wizytą u lekarza

Wiele pacjentek przychodzi zbyt późno do lekarza, bo jak tłumaczą, czekały, że dolegliwości same ustąpią. Lekarze przestrzegają, że stosowanie domowych sposobów w leczeniu chorób intymnych może jedynie wspomagać leczenie farmakologiczne, nie powinno zastępować ich. Zdarza się, również, że pacjentki przyjmują leki, które zostały przepisane innej osobie, bo wydaje im się, że same się wyleczą.

Nie przekładaj wizyty ze względu na miesiączkę

Niektóre kobiety odkładają wizytę, bo obawiają się, że lekarz nie będzie mógł ich zbadać podczas krwawienia. Lekarze rozwiewają te wątpliwości. Nowoczesne metody pozwalają na zbadanie pacjentki podczas miesiączki. Jeśli kobieta ma problem z obfitym okresem, powinna udać się na konsultację, ponieważ lekarz będzie wtedy w stanie zdiagnozować problem i ustalić sposób leczenia.

Wygląd i zapach miejsc intymnych

Okazuje się, że niektóre panie przed wizytą u ginekologa używają perfumowanych żeli do higieny intymnej lub innych kosmetyków o silnym zapachu. Ginekolodzy zdecydowanie odradzają takie praktyki. Przed wizytą u lekarza należy jedynie podmyć się wodą. Tłumaczą, że nie ma również dla nich znaczenia czy pacjentka jest wydepilowana, czy nie, co wielu kobietom wydaje się istotne.

Czytaj też:

Co ósma kobieta zachoruje. Onkolog: Strach w oczach jest. Ale trzeba się badaćCzytaj też:

Bezpłatne badania profilaktyczne i nowoczesne leczenie szansą dla kobiet z nowotoworami ginekologicznymi!