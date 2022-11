Sprawdź, na jakie choroby zachorujesz na starość. Czy można ich uniknąć?

Do głównych przyczyn zgonów na świecie, a także w Polsce należą choroby układu krążenia, których występowanie wzrasta wraz z wiekiem. 70 proc. ludzi, którzy umierają na udary mózgu, zawały serca czy z powodu choroby niedokrwiennej, ma powyżej 65 lat. Lekarze tłumaczą, że przyczyną chorób układu krążenia jest postępujący wraz z wiekiem brak elastyczności naczyń krwionośnych oraz rozwijające się przez lata zmiany miażdżycowe. Zapobiec chorobie można, stosując odpowiednią dietę i kontrolując poziom cholesterolu.

Czy grozi ci demencja?

Na demencję cierpi w Polsce ok. 400 000 osób. Pierwsze objawy otępienia zmogą zacząć się pojawiać już po 60 roku życia. Jak wskazują badania, występują one ok. 6 proc. ludzi, po 85 roku życia procent ten wzrasta ponad czterokrotnie. Choroba ma różny przebieg. Może rozwijać się w wyniku schorzeń neurologicznych: choroby Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, a także tocznia rumieniowatego układowego czy zespołu Sjogrena. Leczenie jest trudne i spowalnia postęp choroby. Ważną rolę w zapobieganiu demencji odgrywa ćwiczenie pamięci oraz umiejętności poznawczych.

Zwyrodnienie stawów

Aż 80 proc. osób, które ukończyły 75 lat, cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów. Stanowi ona najczęstszą przyczynę niepełnosprawności seniorów. Stan zapalny spowodowany chorobą prowadzi do niszczenia chrząstki stawowej, co wywołuje ból podczas poruszania się, sztywność stawów i trzeszczenie podczas wykonywania ruchu. Choroba zwyrodnieniowa najczęściej obejmuje stawy kolanowe, biodrowe, stawy rąk i kręgosłup. W zapobieganiu chorobie zaleca się zmianę stylu życia polegającą na zwiększeniu ilości ruchu i dbanie o odpowiednią wagę ciała.

Zaćma

Jedną z częstych przyczyn pogorszenia ostrości wzroku w starszym wieku jest zaćma. W wyniku tej choroby dochodzi do zmętnienia soczewki oka, co powoduje pogorszenie widzenia i może nawet prowadzić do ślepoty. Objawy nasilają zwłaszcza w jasnych pomieszczeniach lub w słoneczny dzień. Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest operacja, w której zamgloną soczewkę zastępuje się sztucznym odpowiednikiem.

Utrata słuchu

Problemy ze słuchem to jedna z najczęstszych dolegliwości seniorów, która nasila się wraz z wiekiem. Badania wskazują, że niedosłyszy aż ok. miliard ludzi na świecie. Wiadomo, że słuch pogarsza wieloletnie narażenie na hałas oraz infekcje ucha. Również choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, wpływają na pogorszenie słuchu. W leczeniu niedosłuchu stosuje się aparaty słuchowe.

