Marzną ci stopy? To może być objaw groźnej choroby

Jak podaje World Journal of Diabetes, w Stanach Zjednoczonych prawie 12 milionów cierpi z powodu choroby tętnic obwodowych. Jeden na trzech pacjentów ma również cukrzycę typu 1 lub typu 2. Najnowsze badania dowodzą, że cukrzyca stanowi jedną z głównych przyczyn choroby tętnic obwodowych.

W jaki sposób dochodzi do blokady w naczyniach krwionośnych?

Cukrzyca powoduje uporczywy stan zapalny w organizmie. Wskazuje na to poziom białka CRP. Badania dowodzą, że wysoki poziom tego białka zwiększa krzepliwość w tętnicach, czyniąc je bardziej podatnymi na zwężenia i blokady. Stwierdzono również negatywny wpływ cukrzycy na komórki śródbłonka, które wyścielają wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych. Po wystawieniu na działanie dużych ilości cukru komórki te tracą zdolność do modulowania poziomu tlenku azotu, a to grozi utratą elastyczności.

Jakie inne czynniki przyczyniają się do choroby tętnic obwodowych?

Do choroby tętnic obwodowych przyczynia się również: styl życia, w tym głównie: palenie tytoniu, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Badania wskazują, że palacze są trzy razy bardziej narażeni na rozwój choroby w porównaniu do osób niepalących. Na ryzyko wystąpienia choroby wpływają też czynniki genetyczne, takie jak wysoki poziom lipoprotein i rodzinna hipercholesterolemia.

Objawy choroby tętnic obwodowych

Pacjenci z chorobą tętnic obwodowych zazwyczaj odczuwają zmęczenie, ból, skurcze lub dyskomfort w nogach. Skarżą się, że ich stopy są zimne, odrętwiałe, mogą odczuwać w nich mrowienie. Zdarzają się również przebarwienia lub zmiana koloru skóry – stopy mogą stać się czerwone, niebieskie, fioletowe, a nawet białe. Objawy bólowe nasilają szczególnie podczas chodzenia, wchodzenia po schodach lub ćwiczeń fizycznych.

Leczenie

Oprócz leków obniżających poziom cholesterolu, które zapobiegają progresji choroby, stosowane są mało inwazyjne techniki oparte na wprowadzeniu odpowiednich substancji do zajętych miażdżycą żył. Jak twierdzą specjaliści, leczenie jest skuteczne i przynosi dobre wyniki.

Czytaj też:

Chcesz szybciej zasnąć? Włóż skarpetki