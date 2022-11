Swędzi cię skóra? To może być jeden z objawów raka trzustki

Rak trzustki to nowotwór, który rozwija się powoli, nie dając długo żadnych objawów. Niektóre z objawów są subtelne i bagatelizowane przez pacjentów. Warto dowiedzieć się, co powinno cię zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza.

Do nietypowych objawów raka trzustki zaliczane są objawy skórne. Jednym z nich jest świąd skóry, który może wystąpić na kilka miesięcy przed pojawieniem się innych symptomów. Odpowiedzialna jest za to bilirubina. To ona wywołuje swędzenie i zażółcenie skóry, które występuje również przy żółtaczce. Objawy mogą być też spowodowane uciskiem na przewody żółciowe, który powoduje wzrastający rak trzustki. Wysypka o sinawym zabarwieniu, guzki, rumień Na choroby trzustki może wskazywać wysypka o sinawym zabarwieniu. Występuje na brzuchu i po jego bokach. Powoduje ją gromadzący się w tkance podskórnej płyn otrzewnowy. Również sucha, łuszcząca się lub przebarwiona skóra może być objawem nowotworu trzustki. Zdarza się, że u osób, które mają problemy z trzustką, występują guzki podskórne i rumień wędrujący, podobny jak przy boreliozie. Ból po lewej stronie jamy brzusznej Chora trzustka daje też dolegliwości bólowe. Ból opisywany jest jako przeszywający, opasujący jak obręcz i promieniujący do kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowego. Występuje około pół godziny po zjedzeniu tłustego posiłku lub wypiciu alkoholu. Tłuszczowe biegunki Zaburzenie wytwarzania enzymów trawiących tłuszcze w chorej trzustce powoduje tłuszczowe biegunki o zgniłym zapachu. Gdy dojdzie do blokady dróg żółciowych, stolce mogą być odbarwione. Jasny, kredowy lub gliniany kolor powinien wzbudzić niepokój. Tłuszczowym biegunkom często towarzyszą też nieprzyjemne gazy. Wzdęcia Uporczywe zatrzymywanie się gazów w przewodzie pokarmowym powodujące wzdęcia może świadczyć o różnego rodzaju nietolerancjach pokarmowych czy też chorobach układu pokarmowego, ale może być też objawem nowotworu trzustki – przestrzegają lekarze. Nagłe chudnięcie Jednym z objawów nowotworu trzustki jest nagłe chudnięcie. Utrata masy ciała może być też spowodowana wieloma innymi czynnikami: niezrównoważoną dietą, stresem, czy zakażeniem pasożytami. Lekarze przestrzegają wiec przed pochopnym stawianiem diagnozy. Czytaj też:

