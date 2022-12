Kibicowanie grozi zawałem serca! Kardiolog o rozgrywkach mundialowych

Kibicowanie nie jest dobre dla serca. Niemieccy kardiolodzy zanotowali wzrost przypadków zawału serca wśród mężczyzn w czasie trwania mundialu. Zjawisko potwierdzają polscy kardiolodzy z kliniki w Zabrzu. Także w Polsce stwierdzono w tym okresie wzrost ryzyka zgonu, zawału serca i udaru mózgu. Raportowano również większe ryzyko napadowych arytmii serca oraz migotania przedsionków.

„To zapewne wynik dużych emocji, skoków ciśnienia tętniczego, a ryzyko to jest zdecydowanie wyższe u mężczyzn, którzy zwykle bardziej przeżywają te emocje” – tłumaczy profesor Krzysztof J. Filipiak w wywiadzie dla portalu Medonet.

Dlaczego kibicowanie grozi zawałem serca?

Wiele osób kibicowanie wydarzeniom sportowym traktuje prawie jak „uprawianie sportu”. Nie jest to jednak słuszne podejście. Zdarza się, że podczas oglądania meczu, kiedy towarzysza nam silne emocje pojawia się ostry zespół wieńcowy. Narażeni są zwłaszcza pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, dislipemią, cukrzycą i napadowym migotaniem przedsionków, a także osoby, które palą papierosy.

„Zdarzenia sercowo-naczyniowe występują w konsekwencji wzrostu ciśnienia tętniczego, częściej nawet w takich sytuacjach można spodziewać się udaru mózgu niż zawału serca” — wskazuje prof. Filipiak.

Nie pij alkoholu, kiedy kibicujesz swojej drużynie!

Lekarze ostrzegają, że ryzyko zawału serca wzrasta u osób, które spożywają alkohol, co niestety często zdarza się wśród kibiców oglądających mecze przed telewizorami. Do zawału serca może wówczas dojść nawet u osób stosunkowo młodych i potencjalnie zdrowych. Dochodzi do nich zwykle w późnych godzinach wieczornych. Czynników, zwiększających ryzyko, jest wiele. Są to m.in.: duże emocje, nadmiar alkoholu, obżarstwo, brak ruchu, stres i zmęczenie.

Nie lekceważ sygnałów, jakie wysyła ci organizm!

Ważne jest, żeby szybko reagować na sygnały, które wysyła nam organizm – przestrzegają lekarze. Gdy źle się poczujemy, warto zmierzyć ciśnienie, a kiedy pojawią się inne niepokojące nas objawy — szukajmy pomocy lekarskiej. Nie można też zapominać o przyjmowaniu leków, co często zdarza się podekscytowanym kibicom. Pamiętajmy, że oglądanie meczu ma być rozrywką, która powinna wyzwalać pozytywne emocje!

Czytaj też:

Jest pierwsze badanie krwi diagnozujące zapalenie mięśnia sercowego. To przełomCzytaj też:

Woda mineralna a nadciśnienie tętnicze. Czy można obniżyć ciśnienie, pijąc wodę?