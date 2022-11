Jest pierwsze badanie krwi diagnozujące zapalenie mięśnia sercowego. To przełom

Z powodu niezdiagnozowanego zapalenia mięśnia sercowego codziennie w Wielkiej Brytanii umiera jedna młoda osoba. Objawy tej choroby łatwo pomylić z innymi dolegliwościami. Do najczęstszych należą:

wysoka temperatura,

zmęczenie,

ból w klatce piersiowej

duszność.

Standardową metodą diagnozy była do tej pory biopsja serca. To inwazyjne, kosztowne badanie, które jednak nie jest do końca skuteczne – wskazują naukowcy.

Nowa metoda diagnozy

Zespół naukowców z University of London odkrył, że obecność limfocytów T (rodzaje białych krwinek) we krwi wskazuje, że dana osoba ma zapalenie mięśnia sercowego. Komórki T z tzw. ekspresją cMet można wykryć za pomocą rutynowego badania krwi, które może kosztować mniej niż 50 funtów, a wyniki są dostępne w ciągu kilku godzin. W badaniu naukowcy porównali wyniki badań krwi kilku grup pacjentów, w tym 34 osób z ostateczną diagnozą zapalenia mięśnia sercowego. Wykazano, że pacjenci z zapaleniem mięśnia sercowego mieli znacznie podwyższony poziom limfocytów T z cMet na ich powierzchni w porównaniu z innymi grupami, w tym pacjentami z zawałem serca i osobami zdrowymi.

„To odkrycie poprawi diagnostykę zapalenia mięśnia sercowego i pomoże ludziom uzyskać leczenie wcześniej, zmniejszając ryzyko wystąpienia zagrażających życiu powikłań, takich zaburzenie rytmu serca niewydolność serca” – wskazuje profesor Federica Marelli-Berg, przewodnicząca zespołu badawczego.

Zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą autoimmunologiczną

Odkrycia stanowią dowód na to, że zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą autoimmunologiczną. Zespół odkrył, że komórki T wykazujące ekspresję cMet są aktywowane przez cząsteczki wyrażane przez komórki serca, wywołując reakcję immunologiczną przeciwko tym komórkom, która prowadzi do zapalenia mięśnia sercowego.

Skąd bierze się choroba?

Wyróżnia się kilka przyczyn zapalenia mięśnia sercowego. Należą do nich:

przewlekłe infekcje bakteryjne,

infekcje grzybicze,

zakażenia pasożytami,

infekcje wirusowe,

choroby autoimmunologiczne,

przyjmowanie narkotyków.

Zapalenie mięśnia sercowego może być też powikłaniem po grypie oraz chorobach wieku dziecięcego np. śwince, ospie i różyczce, zwłaszcza jeżeli zachorują na nie osoby dorosłe.

Czytaj też:

Antybiotykooporni. Czym będą leczone kolejne pokolenia?Czytaj też:

Radiokatywne mikroziarna mogą uratować pacjentów. „Szybko, tanio i precyzyjnie”