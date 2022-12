Co oznacza zły wynik lipidogramu? Pacjenci obawiają się przyjmować statyny

Jak odczytać wynik lipidogramu i co powinno w nim zaniepokoić? Podwyższony poziom cholesterolu długo nie daje o sobie znać, dlatego wiele osób go nie bada. Trzeba jednak wiedzieć, że zaburzenia w gospodarce lipidowej prowadzą do zawałów serca, udarów i chorób sercowo-naczyniowych – wskazuje prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Określając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych bierze się pod uwagę poziom cholesterolu LDL niskiej gęstości, tzw. „złego”. Przy niskim poziomie tego cholesterolu nie dochodzi do miażdżycy naczyń. Obniżenie poziomu cholesterolu, przede wszystkim LDL, tzw.złego, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru. „Im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej, tym dłużej żyjemy” – podkreśla prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego na webinarze prowadzonym w mediach społecznościowych.

Zapytaj lekarza o interpretację wyników Podanie norm stężenia cholesterolu nie wystarczy do interpretacji wyniku. Ważne jest również określenie poziomu ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych dla pacjenta, któremu przyporządkowane jest właściwe dla niego stężenie cholesterolu. Lekarz pomoże określić, do jakiej grupy ma się przyporządkować pacjent i czy należy rozpocząć leczenie farmakologiczne. Brać statyny czy nie? Walka z fake newsami Podjęcie leczenia hipercholesterolemii daje szansę na zmniejszenie ryzyka zgonu o 50-55 proc., co oznacza, że u co drugiego pacjenta nie dojdzie do incydentu sercowo-naczyniowego – tłumaczy prof. Banach, powołując się na opublikowane w 2017 r. analizy prof. Briana Ference z Uniwersytetu Cambridge. Zdaniem profesora, pacjenci nie powinni obawiać się przyjmowania statyn i ignorować pojawiające się fake newsy w mediach społecznościowych. „Statyny naprawdę nie uszkadzają nerek, naprawdę nie uszkadzają wątroby, choć jak każde leki mogą powodować działania niepożądane. Najczęściej są to dolegliwości mięśniowe, ale wiemy, jak z takimi dolegliwościami postępować. Statyny są lekami dobrze tolerowanymi i przedłużają życie” – tłumaczy prof. Banach. „60 proc. pacjentów prosi o interpretację wyników, 15 proc. pyta, czy już powinni rozpocząć leczenie, kolejne 15 proc. dopytuje czy brać statyny i jakie są skutki uboczne statyn – wynika z danych Fundacji „To się leczy”. Czytaj też:

