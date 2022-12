Czy przed pobraniem krwi można pić wodę? Sprawdź, jak się przygotować do badania

Specjaliści wskazują, żeby przed badaniem krwi wypić niewielką ilość wody (1 szklankę). Okazuje się, że najlepsza jest woda przegotowana, bo mineralna może fałszować wynik badania, jeśli oznaczany jest poziom elektrolitów. Niewskazane jest również picie wody smakowej z dodatkiem cukru, bo może wpłynąć na wyniki poziomu glukozy.

Czy przed badaniem krwi można pić kawę lub herbatę?

Herbaty ani kawy nie powinno się pić przed pobraniem krwi. Zawarta w nich kofeina zwiększa stężenie glukozy, cholesterolu oraz elektrolitów.

Ile godzin przed badaniem krwi nie należy pić alkoholu?

Alkohol wpływa na wyniki badań krwi i nie powinno się go spożywać go na 48 godzin przed badaniem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować zmianą wielu parametrów, między innymi poziomem:

erytrocytów,

enzymów wątrobowych,

bilirubiny,

glukozy,

lipidów,

cholesterolu,

hormonów.

Czy przed podaniem krwi można palić papierosy?

Przed pobraniem krwi nie powinno się palić papierosów. Palenie papierosów może spowodować wzrost poziomu kwasów tłuszczowych, adrenaliny, kortyzolu i aldosteronu.

Co jeść na dzień przed badaniem?

O tym, że w dniu badania nie należy spożywać posiłków, powszechnie wiadomo. Okazuje się jednak, że ważne jest również to, co i kiedy jemy dzień przed pobraniem krwi. Najlepiej ostatni posiłek zjeść przed godz. 18 w dniu poprzedzającym badanie. Powinien być lekkostrawny. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy ocenie poziomu glukozy, tłuszczu czy cholesterolu. Posiłki wysokobiałkowe mogą wpłynąć na zwiększenie stężenia we krwi:

mocznika,

kwasu moczowego,

amoniaku,

białka.

Czy dzieci mogą pić wodę i zjeść posiłek przed pobraniem krwi?

Dzieci, które nie skończyły lat, mogą zarówno pić, jak i zjeść lekkostrawny posiłek przed pobraniem krwi. Niemowlęta mogą być karmione do 30 minut przed pobraniem krwi.

