Jak radzić sobie z częstymi migrenami? Specjalista podpowiada ciekawy sposób

Na migrenę cierpią osoby w różnym wieku – również dzieci i młodzież. Zwykle choroba ujawnia się do 35 roku życia. Większość lekarzy uważa, że jest ona uwarunkowana genetycznie, choć dokładne przyczyny migreny nie są znane. Wiemy natomiast, że u kobiet bardzo często wiąże się z wahaniami poziomu estrogenu. Częstość ataków rośnie w okresie menstruacji, gdy poziom tego hormonu znacznie się obniża.

Objawy migreny

Atak migreny jest bardzo charakterystyczny. To coś więcej niż zwykły ból głowy. Osoby cierpiące na tę chorobę potrafią rozpoznać zbliżający się atak. Czasami są to szumy w uszach, sztywnienie karku, a czasami drgająca powieka.

Wśród objawów migreny wymienia się także drętwienie nóg lub rąk, nadmierną senność, zmęczenie, problemy z koncentracją. U niektórych osób pojawiają się mroczki przed oczami, rozdrażnienie, wahania nastroju, zaburzenia łaknienia, niekiedy nudności, a także nadwrażliwość na zapachy czy hałas. Jeszcze inni mają światłowstręt i uczucie pulsowania w głowie. Bóle migrenowe zwykle pojawiają się po jednej stronie czaszki – tuż nad skronią. Z czasem zaczyna boleć cała głowa, a sam ból staje się coraz silniejszy.

„Objawy migreny trwają łącznie od kilku do kilkudziesięciu godzin. W przypadku migreny z aurą najbardziej charakterystyczne są zaburzenia widzenia. Wówczas pojawiają się nie tylko wspomniane wcześniej mroczki przed oczami, ale także błyski świetlne w polu widzenia czy zaburzenia ostrości widzenia. Tutaj także mogą pojawić się nudności, a nawet wymioty” – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Domowe sposoby na migrenę

Co robić w przypadku migreny? Gdy tabletka przeciwbólowa nie pomoże, a zwykle tak właśnie się dzieje, można spróbować domowych sposobów. Co prawda nie zwalczą bólu w stu procentach, ale przynajmniej mogą zmniejszą dolegliwość.

Zadbaj o właściwe nawodnienie organizmu. Napij się kawy lub słodkiej herbaty – niektórym ludziom to pomaga. Zamknij się w cichym, ciemnym i najlepiej chłodnym pomieszczeniu, na przykład w sypialni. Odizolowanie się od wszelkich bodźców jest bardzo pomocne. Zastosuj chłodny kompres na czoło i oczy. Wykonaj samodzielnie lub poproś kogoś o wykonanie masażu ramion, karku i głowy. Wetrzyj w skronie olejek miętowy. Odczuwasz mdłości? Możesz wypić ziołową herbatę lub przyjąć lek przeciwwymiotny.

Objawy migreny mogą również zmniejszyć techniki relaksacyjne, akupunktura lub akupresura. Gdy bóle migrenowe są bardzo silne lub często się powtarzają należy zgłosić się do lekarza najlepiej neurologa.

Masaż Kobido Up na bóle migrenowe

„Rozwiązaniem na bóle migrenowe jest również samaż Kobido UP. Ta niezwykle skuteczna technika obejmuje nie tylko twarz, ale również ramiona, kark i głowę. Likwiduje napięcie, rozluźnia, pozwala zrelaksować się i odprężyć. To wszystko z kolei wpływa na zniwelowanie dolegliwości bólowych. Efekty Kobido Up potwierdzają sami pacjenci. Przyznają oni, że masaż Kobido Up przyniósł im ulgę w dokuczliwych bólach głowy różnego pochodzenia – napięciowych i migrenowych” – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Masaż Kobido UP łączy tradycyjne japońskie koncepcje medyczne z różnymi technikami manipulacji rękami. Przez to, że działa kompleksowo na wiele poziomów tkanek głębokich, powięzi, mięśni i przyczepów mięśniowych, skutecznie zmniejsza uczucie stresu i nieprzyjemnego napięcia pozwalając osiągnąć spektakularne efekty zdrowotne i wizualne. Przede wszystkim też odpręża i relaksuje.

Nawet zwykły i chwilowy ból głowy może wpłynąć na gorsze samopoczucie, natomiast migrenowy ból głowy niekorzystnie wpływa na ogólne funkcjonowanie człowieka. Najważniejsze jest ograniczenie czynników wywołujących napady takich jak niektóre produkty spożywcze, alkohol (zwłaszcza czerwone wino), bodźce dźwiękowe i świetlne, stres czy brak snu. W walce z bólami może pomóc również masaż Kobido UP, który obniża poziom napięć mięśniowych i rozluźnia.

