Epidemia cukrzycy w Polsce. Takie zmiany w ustach, świadczą o chorobie

W Polsce mówi się już o epidemii cukrzycy. Choruje na nią co 11 Polak. I chociaż cukrzycę diagnozuje się, badając poziom cukru we krwi, to pierwsze objawy tej choroby można zauważyć samemu. Sprawdź, czy masz zmiany w ustach.

Nieleczona cukrzyca prowadzi do uszkodzeń nerwowych, zmian w naczyniach krwionośnych, może prowadzić do śpiączki ketonowej. Chorzy na cukrzycę żyją średnio 15 lat krócej niż osoby zdrowe. Norma poziomu cukru dla osoby dorosłej na czczo wynosi 80-100 mg/dl, a o stanie przedcukrzycowym mówi się, kiedy wartości te wynoszą 100-125 mg/dl. Objawy cukrzycy widać w ustach Jednym z pierwszych objawów cukrzycy jest uczucie suchości w ustach. O zaburzeniach poziomu cukru we krwi świadczy też pieczenie w jamie ustnej oraz krwawienia z dziąseł, zwłaszcza w trakcie szczotkowania zębów. U osób, u których rozwija się choroba, często pojawiają się stany zapalne jamy ustnej i dziąseł. Trudniej też goją się u nich ranki w ustach. Obserwuje się skłonność do aft. Kwaśny zapach z ust Do typowych objawów rozwijającej się cukrzycy należy też kwaśny oddech określany również jako zapach acetonu. Dzieje się tak dlatego, że trzustka osoby chorej nie produkuje insuliny, zatem nie wykorzystuje do pozyskiwania energii węglowodanów, tylko tłuszcze. W wyniku tego produkowane są ciała ketonowe, które odpowiadają za kwaśny oddech. Inne objawy rozwijającej się cukrzycy Rozwijająca się cukrzyca daje również inne symptomy. Uwagę w szczególności powinny zwrócić takie objawy, jak: częste oddawanie moczu,

ciągłe zmęczenie,

chudnięcie,

nudności,

zaburzenia widzenia,

infekcje skórne oraz pleśniawki. Kto jest narażony na cukrzycę? Cukrzyca typu I jest chorobą autoimmunologiczną i jej rozwój wynika z uszkodzenia komórek trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Cukrzyca typu II jest chorobą nabytą, a do jej rozwoju najczęściej dochodzi na skutek insulinooporności. Na cukrzycę typu 2 narażone są zwłaszcza: osoby z nadwagą i otyłością,

żyjące w stresie,

nieprzestrzegające zasad zdrowego odżywiania,

chorzy na tarczycę,

chorzy na nadciśnienie tętnicze,

osoby cierpiące na stany zapalne.

