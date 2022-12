Podaruj najbliższym zdrowy prezent na święta! Podpowiadamy, jakie wybrać upominki

Prezenty sprawiają radość, ale mogą też korzystnie wpływać na zdrowie. Dobrym pomysłem są na przykład pięknie opakowane zestawy herbat. Mogą się w nich znaleźć zarówno czarne herbaty, jak i rozgrzewające herbaty czy ziołowe mieszanki. Warto dołączyć do nich załączyć zestaw przypraw, które wspierają odporność i wzbogacają smak zimowej herbaty.

Zestaw do przygotowania rozgrzewającej herbaty

W takim zestawie oprócz ulubionej czarnej herbaty powinny znaleźć się przyprawy, które naturalnie wspierają działanie układu immunologicznego: cynamon, imbir, goździki. Można też dołączyć naturalny miód i cytryny. Wystarczy ulubiony rodzaj herbaty i kilka dodatków, by w przeciągu paru chwil móc cieszyć się głębokim smakiem i przy okazji wypełnić dom pięknym aromatem rozgrzewającej herbaty. Nie istnieje jeden uniwersalny przepis na herbatę zimową. Każdy z nich przygotujesz na bazie świeżo zaparzonej, esencjonalnej czarnej herbaty z różnymi dodatkami: sokami, przyprawami i owocami.

Soki na podniesienie odporności

W okresie jesienno-zimowym odporność organizmu podnosi picie naturalnych soków. Możesz je kupić zarówno w aptece, jak również w sklepach ze zdrową żywnością, a nawet zwykłych sklepach spożywczych. W takim zestawie powinny się znaleźć:

sok z czarnego bzu,

sok z malin,

sok z aronii.

Badania profilaktyczne dla zabieganych

Jeśli twoi bliscy zapominają o badaniach profilaktycznych i odkładają to na później to dobrym pomysłem możne okazać się podarowanie im pakietu badań profilaktycznych i dopilnowanie, żeby się na nie zapisali. Można skorzystać z badań profilaktycznych w ramach programu „Profilaktyka 40+”. To program skierowany do osób po 40. roku życia obejmujący pakiet badań diagnostycznych, m.in. morfologię, stężenie cholesterolu czy stężenie glukozy we krwi.

