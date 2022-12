Okres świąteczno-sylwestrowy sprzyja zbliżeniom. Zaskakujący fakt o męskim nasieniu

Jak wynika ze statystyk, najwięcej dzieci rodzi się we wrześniu. Do zapłodnienia dochodzi zatem w okresie świąteczno-sylwestrowym. Wiadomo również, że do zapłodnienia dochodzi najczęściej podczas porannych zbliżeń – wskazują eksperci. Poczęte w okresie świątecznym pociechy nazywa się „grudniowymi dziećmi”.

Relaks i wolny czas sprzyjają zbliżeniom

Życie w stresie, praca i niezdrowy tryb życia i brak odpoczynku nie sprzyjają poczęciom. Coraz więcej par ma problemy z zajściem w ciążę. Niska liczba plemników i problemy z jakością nasienia stanowią częstą przyczynę niepłodności u mężczyzn. Jak dowodzą badania naukowców z Izraela, problem nie zawsze jest natury medycznej. Często zdarza się, że w czasie wolnym, w dobrej atmosferze dochodzi do zbliżeń, które kończą się zapłodnieniem. Miło spędzany czas w okresie świąteczno-noworocznym pozwala odciąć się od codziennych zmartwień i obowiązków i zrelaksować się.

Afrodyzjaki

Na podniesienie libido ma też wpływ to, co jemy. Świąteczne potrawy zawierają dużo korzennych, rozgrzewających przypraw i składników o pobudzających właściwościach, które działają jak afrodyzjak. Do produktów, które warto włączyć na stałe do jadłospisu, należą:

imbir, chili, lubczyk, cynamon, wanilia, kurkuma,



seler, bakłażan, fenkuł,



ananas, figi, granat, gruszki,



ostrygi,

kawior.

Jak utrzymać potencję nie tylko od święta?

Żeby cieszyć się zbliżeniami nie tylko od święta, warto wprowadzić do codziennego stylu życia kilka zmian:

więcej odpoczywać – organizm potrzebuje minimum 7-8 godzin snu, aby się zregenerować;

zwiększyć aktywność fizyczną – może to być najmniejsza dawka ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu;

wzbogacić dietę w witaminy: D, E i C oraz minerały: cynk i selen, magnez;

rzucić palenie – udowodniono, że u palaczy plemniki są mniej ruchliwe, co utrudnia zapłodnienie;

ograniczyć spożycie alkoholu – jego nadmiar może powodować kłopoty z erekcją, natomiast piwo zawiera pochodzące z chmielu fitoestrogeny, które osłabiają zdolność plemników do zapłodnienia.

Czytaj też:

Jak szybko zajść w ciążę? Podpowiadamy, co będzie pomocne podczas starań o dzieckoCzytaj też:

Ciąża urojona – kiedy brzuch się powiększa, a dziecka nie ma. Jak to możliwe?