Czy można mieć 14 promili alkoholu we krwi i przeżyć? Lekarz wyjaśnia

Zdaniem toksykologa dr. Eryka Matuszkiewicza wysoka tolerancja na alkohol wskazuje na uzależnienie. Za ostatnią fazę uzależnienia uznaje się wpadanie w ciągi alkoholowe. To one właśnie powodują, że przy wypiciu dużej ilości trunków nie ma efektu upojenia. W innym przypadku tak duża dawka alkoholu spowodowałaby śmierć.

„Jeśli nie wykształcilibyśmy tolerancji, która jest integralną cechą uzależnienia, to byśmy tej dawki nie wytrzymali i mogłyby się pojawić zaburzenia oddechu, zachłyśnięcie, co spowodowałoby nawet zatrzymanie krążenia i zgon” – wskazuje dr Matuszkiewicz cytowany w portalu Medonet.

Jak alkohol wpływa na organizm?

Spożywanie alkoholu wpływa na cały organizm. Przy stwierdzonym we krwi 0,3 promila alkoholu dochodzi do kłopotów z koncentracją, przy 0,8 występuje nadpobudliwość oraz upośledzenie koordynacji ruchowej, przy 1,5 promila dochodzi do zaburzeń równowagi, opóźnienia czasu reakcji, brawury i agresji. Przekroczenie granicy 2 promili ma już poważniejsze skutki. Pojawia się senność, problemy z poruszaniem się i zaburzenia mowy. 4–5 promili to właściwie już dawka śmiertelna. Istnieje zagrożenie zapadnięcia w śpiączkę, co może prowadzić do śmierci – tłumaczy ekspert. Znane są jednak przypadki ludzi, którzy przeżyli o wiele większe stężenia.

Niechlubne rekordy

Co jakiś czas pojawiają się informacje w prasie dotyczące rekordowych ilości promili alkoholu we krwi. Z medycznego punktu widzenia trudne jest do wytłumaczenia, dlaczego można przeżyć, mając stwierdzone 14 promili we krwi, a nawet więcej.

„W 2009 r. 45-letni mieszkaniec Makowa-Kolonii trafił do szpitala po potrąceniu przez kierowcę samochodu osobowego z 12,3 promila alkoholu we krwi, w lipcu 2013 r. prasa rozpisywała się za to o 30-letnim mieszkańcu Alfredówki, który przeżył z 13,74 promila alkoholu we krwi. Niechlubny rekord należy za to do kierowcy, który w maju 2012 r. w Dobrołęce doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego. W jego krwi odnotowano 22,3 promile alkoholu” – podaje Medonet.

Jak tłumaczy ekspert, pobierane do badań próbki mogą być zanieczyszczone, lub badanie może zostać przeprowadzone nieprawidłowo i stąd tak wysokie wartości, które wzbudzają zdziwienie.

