Skaner leków w aplikacji dla pacjentów. Pokaże ulotkę i przypomni o wzięciu tabletki

Skaner leków to nowa funkcjonalność aplikacji dla pacjentów – informuje serwis pacjent.gov.pl. Wystarczy zeskanować leku, a w aplikacji pojawią się informacje na jego temat – w tym ulotka.

Jak skorzystać ze skanera leków?

Aby móc skorzystać z udogodnienia, trzeba mieć smartfon i bezpłatną aplikację mojeIKP. Dalej, jak instruuje pacjencki serwis, wszystko jest proste:

otwórz aplikację i się zaloguj,

otwórz skaner w zakładce e-zdrowie (na liście poniżej przypomnienia o lekach),

jeśli po raz pierwszy chcesz użyć skanera, wyraź zgodę na używanie kamery w twoim aparacie przez aplikację,

zeskanuj z opakowania leku kod kreskowy lub kod QR,

po zeskanowaniu otworzy ci się w aplikacji ulotka leku (chyba że producent jej nie udostępnia w rejestrze).

Żeby pobrać ulotkę, musisz mieć dostęp do internetu. W aplikacji pojawiły się także dwa inne, nowe udogodnienia: to zdarzenia medyczne, gdzie sprawdzisz historię swoich wizyt w przychodni i u lekarza oraz ułatwienia w teście wysiłkowym przed treningami w ramach „8 tygodni do zdrowia” – teraz aplikacja sama policzy odległość i czas.

Jak ustawić przypomnienie o lekach?

Skaner leków daje nowe możliwości ustawiania przypomnieć o lekach. Sama możliwość ustawienia przypomnienia o braniu leków w aplikacji dostępna jest od kwietnia minionego roku, ale teraz została rozszerzona (znajdziesz ją w zakładce e-zdrowie, ale możesz też wejść w nią przez nowy ekran główny aplikacji). Teraz, dzięki skanerowi, łatwo dodasz sprawdzany lek do listy tych, które zażywasz.

Żeby ustawić przypomnienie dla zażywanych leków, możesz:

wejść w funkcję przypomnienie o leku i nacisnąć „+”, a następnie wpisać nazwę leku

wejść w wystawioną i e-receptę, kliknąć na znak dzwonka koło nazwy leku

Teraz również dodać lek, również taki, którego nie masz na wystawionej e-recepcie: można to zrobić z poziomu ulotki: po zeskanowaniu kodu, kiedy otworzy ci się ulotka, zobaczysz znaczek plusa, klikniesz, wybierzesz znaczek megafonu i dodasz lek do przypomnień.

