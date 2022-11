Jesteś świadkiem wypadku? Aplikacja da instrukcje, jak pomóc poszkodowanym

Chodzi o bezpłatną aplikację dla pacjentów mojeIKP, a o tej szczególnej funkcji przypomina serwispacjent.gov.pl. Na głównej stronie aplikacji mojeIKP znajdziesz wejście do zakładki „Pierwsza pomoc”. Możesz wejść bez logowania się. Kliknij na: Udziel pierwszej pomocy. Wskazuj stan poszkodowanego (czy jest przytomny, czy oddycha) i rób to, co ci zaleca aplikacja.

Jak pomóc poszkodowanym w wypadku?

Zanim przystąpisz do udzielania pomocy medycznej, oceń sytuację. Określ liczbę osób poszkodowanych i ich stan. Pamiętaj, że w razie wypadku komunikacyjnego zawsze należy podejrzewać możliwość urazu kręgosłupa. Twoja pomoc nie może pogorszyć sytuacji poszkodowanego.

Jeśli ktoś jest na drodze lub w pobliżu uszkodzonego auta, które może się zapalić, należy go ewakuować. Stosujesz do tego tzw. chwyt Rauteka: w aplikacji znajdziesz opis, jak kogoś przemieścić w bezpieczny sposób, bez ryzykaurazu kręgosłupai szyi, gdy poszkodowany leży lub jest w aucie. Nie ściągaj kasku motocykliście, chyba że ofiara wypadku nie oddycha, wymiotuje lub straciła przytomność – wówczas jedna osoba powinna podtrzymać szyję poszkodowanego, a drugą ostrożnie zdjąć kask. Najpierw udzielasz pomocy osobom bardziej poszkodowanym.

Co potrafi aplikacja mojeIKP?

Jeśli jest ktoś obok ciebie, daj tej osobie telefon do ręki, niech ci czyta, co masz robić, a ty wykonuj kolejne czynności. Nie martw się, że telefon przejdzie w stan uśpienia. Kiedy zaczniesz wyświetlanie pierwszej pomocy, telefon będzie pozostawał z włączonym ekranem, tj. nie wygasi się on samoczynnie zgodnie z ustawieniami systemu.

Numer do pogotowia ratunkowego znajdziesz na głównej stronie aplikacji mojeIKP w zakładce „Ważne numery”. W aplikacji znajdziesz informacje,jak rozmawiać z dyspozytorem, o co cię spyta, jakie informacje należy mu przekazać.

