Bezpłatny plan treningowy od NFZ. Jak z niego skorzystać?

O tej możliwości przypomina serwis dla pacjentów prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, czyli pacjent.gov.pl. Sam plan treningowy „8 tygodni do zdrowia” w aplikacji mojeIKP nie jest nowy, ale nowością jest możliwość wykonania prostego testu wydolnościowego.

Dla kogo jest bezpłatny plan treningowy?

Z planu może skorzystać każdy, kto ma zainstalowaną na smartfonie aplikację mojeIKP. Jednak warto pamiętać, że plan „8 tygodni do zdrowia” został opracowany przede wszystkim z myślą o osobach nieaktywnych i chorych przewlekle. Jak podają jego autorzy, jest odpowiedni dla osób z różnymi chorobami przewlekłymi, ma udowodniony, pozytywny wpływ na pacjentów z chorobami serca, z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, astmą, chorobami reumatycznymi czy depresją oraz podnosi poziom poczucia zadowolenia i zwiększa odporność na stres.

Program znajdziesz w bezpłatnej, mobilnej aplikacji mojeIKP w zakładce „profilaktyka”. Otrzymasz plan treningów na każdy tydzień. Każdy zestaw zaczyna się od rozgrzewki, a kończy rozciąganiem.

Po wejściu w program zobaczysz nie tylko plan treningowy i zestaw ćwiczeń na każdy tydzień, ale też test wydolności, ankietę dotyczącą samopoczucia i skalę Borga, dzięki której można ocenić zmęczenie po ćwiczeniach. Aplikacja podpowie, czy przed rozpoczęciem treningów powinieneś skonsultować się z lekarzem. Jest to niezbędne, jeśli nie czuje się dobrze, a ćwiczenia sprawiają ci dużą trudność.

Jak zrobić test wydolności?

Test chodu Rockport, który znajdziesz w programie, pozwala w prosty sposób sprawdzić, na ile wydolny jest twój organizm. Przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w wieku od 20 do 69 lat. Jest odpowiedni dla osób starszych, mających nadwagę lub prowadzących siedzący tryb życia. Aplikacja krok po kroku poinstruuje cię, w jaki sposób go wykonać.

Czym jest aplikacja mojeIKP?

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Za jej pomocą możesz m.in. śledzić historię leczenia oraz masz łatwy dostęp do e-recept i e-skierowań. Aplikacja ma też opcje pomagające udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, daje możliwość ustawienia przypomnień do zażycia leków czy skorzystania z darmowego planu dietetycznego.

Czytaj też:

Jak zacząć bieganie od zera? Jerzy Skarżyński: Najpierw medyczny remanentCzytaj też:

Skaner leków w aplikacji dla pacjentów. Pokaże ulotkę i przypomni o wzięciu tabletki