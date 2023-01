Suplementy: potrzebne czy zbędne? Dowiedz się, co zmieni ustawa

Polacy najchętniej kupują preparaty witaminowo-mineralne, na drugim miejscu są suplementy na poprawę wyglądu skóry, włosów i paznokci. Na kolejnych miejscach znalazły się: suplementy wzmacniające stawy i kości i te wspierające odchudzanie – wskazują wyniki badań zlecone przez firmę OSAVI – producenta suplementów.

Kilka dni temu do konsultacji publicznych oddano projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który wprowadza zmiany w zasadach reklamy suplementów diety. Wpłyną one m.in. na scenariusze reklam telewizyjnych oraz ekspozycję suplementów diety w aptekach.

Suplementy diety. Co będzie zabronione w reklamach?

Dzięki proponowanym zmianom konsumenci mają otrzymywać rzetelne, niewprowadzające ich w błąd informacje dotyczące suplementów, co ma się przełożyć na dokonywanie świadomych i racjonalnych wyborów.

Co to oznacza w praktyce? Na przykład w reklamie suplementów nie zagra już aktor w fartuchu lekarskim. W spotach nie będą pojawiały się rekwizyty budzące skojarzenie z medycyną np. stetoskop, aparat do mierzenia ciśnienia, sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, waga. Nie będzie też pacjentów podczas badania ani osób wypisujących recepty.

Poprawki do ustawy przewidują też zakaz prezentacji lub reklama suplementów diety w jednostkach systemu oświaty i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z kolei w aptekach, punktach aptecznych i sklepach zielarsko-medycznych produkty będą mogły być prezentowane w wydzielonych miejscach, z dala od punktu obsługi klienta.

Nazwa suplementu nie będzie już mogła przypominać nazwy wyrobu medycznego czy produktu leczniczego. Ich opakowania i znaki graficzne będą musiały się różnić. Producent będzie mógł pochwalić się pozytywną opinią instytutów i jednostek naukowych, zaakceptowanych przez ministra zdrowia na opakowaniu produktu.

Spoty nie będą mogły być kierowane do dzieci poniżej 13. roku życia. Oznacza to, że tego typu reklam nie będzie w szkołach czy placówkach służby zdrowia.

Za złamanie nowych przepisów będzie groziła kara od 10 tys. zł do nawet miliona. Zmiany wynikają z przepisów unijnych.

Krytyczne głosy wobec projektu ustawy

Zdania na temat projektu ustawy są podzielone. W ocenie części ekspertów powszechna dostępność suplementów diety oraz reklamy zachęcające do ich spożywania powodują, że są one zbyt chętnie nabywane przez konsumentów. Nieuzasadnione i nieodpowiednie stosowanie tych produktów może powodować niekorzystne konsekwencje dla zdrowia.

Krytycznie wobec projektu ustawy wypowiada się natomiast Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (PASMI). Jej zdaniem wskazywanie, że suplementy, przy prawidłowym żywieniu i stylu życia są kompletnie zbędne, jest nieuzasadnione. Również proponowane przez resort zdrowia, odseparowanie produktów leczniczych od suplementów diety oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy też w placówkach obrotu pozaaptecznego prezes Jankowska uważa za dyskryminujące jedną kategorię produktów.

Zdaniem Ewy Janowskiej zwiększone zainteresowanie suplementacją diety wynika ze zmiany stylu życia i coraz większej dbałości o zdrowie. Wskazuje, że u sportowców, kobiet w ciąży czy seniorów występuje zwiększone zapotrzebowanie na pewne składniki. To powoduje konieczność uzupełnienia diety i do tego celu przeznaczone są właśnie suplementy diety.

„Już teraz w każdej reklamie przekazywany jest komunikat, że suplement diety nie ma właściwości leczniczych, a składniki, jakie zawiera, wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety” – podkreśla Ewa Jankowska, prezes PASMI.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia jest zdania, że Polacy nadużywają suplementów diety. W latach 2017–2020 do GIS wpłynęło 62 808 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu.

Suplementy diety w Polsce

Popyt na suplementy diety w naszym kraju wciąż rośnie, a rynek jest już wart ok. 6 mld złotych. Nawet 30 tys. podmiotów produkuje i sprzedaje suplementy w naszym kraju. Zainteresowanie wyrobami wzrosło zwłaszcza w czasie pandemii i utrzymuje się do dzisiaj – pomimo kryzysu gospodarczego.

