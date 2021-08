Nie tylko ogórki kiszone – oto najczęstsze zachcianki kobiet w ciąży. Lista może zaskoczyć

Przyszła mama nie tylko je więcej – ale i bardziej nietypowo. Chyba wszystkim kobietom w ciąży zdarzyło się wstać w środku nocy, aby iść do kuchni w poszukiwaniu przekąski. Kobieta w ciąży może łączyć ze sobą niepasujące produkty lub zajadać się tym, czego wcześniej nie lubiła. Takie uroki je stanu – dopóki przyszła mama odżywia się zdrowo i racjonalnie, nie powinna się niczym martwić – może jedynie tym, by lodówka była pełnia jej ulubionych przysmaków. Co do nich należy w ciąży?

Najczęstsze zachcianki kobiet w ciąży

Nabiał



Jak twierdzą eksperci z Nine Naturals, nabiał jest jednym z najpopularniejszych pokarmów, które łakną kobiety w ciąży. Niektóre preferują wtedy duże ilości sera, inne jogurt, a pozostałe wolą pozostać po prostu przy mleku. Hitem dla wielu kobiet w ciąży jest też słodki wyrób mleczarski, jakim są lody. Pragnienie spożywania nabiału wynika z naturalnego zapotrzebowania na dodatkowy wapń, ponieważ ten składnik jest potrzebny zarówno dziecku, jak i przyszłej mamie.



Plastry cytryny



Ciąża może być czasem, w którym twoje ciało będzie krzyczeć: chcę witaminy C! Wtedy pojawia się apetyt na kwaśne produkty, np. cytryny. W dodatku nie są wtedy aż takie kwaśne – ciąża może bowiem „przytępić” kubki smakowe, przez co kobiety preferują ekstremalne smaki. Zajadasz cytrynę jakby była pomarańczą? To typowe podczas ciąży.



Ogórki kiszone



Klasyk ciążowych zachcianek – ogórki kiszone – to faktycznie często wybierany przez ciężarne pokarm. Są zarówno słone, jak i kwaśne, dlatego mogą wyrażać zapotrzebowanie zarówno na wit. C, jak i na sód. Na szczęście są zdrowe: niskokaloryczne i nawadniające. Sok z marynaty ma nawet korzyści zdrowotne, od łagodzenia skurczów mięśni po regulację poziomu cukru we krwi.



Nietypowe zachcianki



Czasami wyzwala bardziej niezwykłe pragnienia, takie jak chęć jedzenia kostek lodu, fusów po kawie lub sody oczyszczonej. Niektóre kobiety fantazjują nawet o... jedzeniu gliny czy proszku do prania. Mówi się, że jest to spowodowana niedoborem żelaza, które ma znaczenie w czasie ciąży. W takim przypadku suplementacja żelaza może wyeliminować chęć do jedzenia tego typu rzeczy.



Czerwone mięso



Nawet wegetarianki zgłaszały poważne pragnienie czerwonego mięsa w czasie ciąży, co może wskazywać, że ich ciało prosi o dodatkowe białko lub żelazo. Jeśli wolisz nie jeść mięsa, wybierz gotowane jajka, mleko lub komosę ryżową i sprawdź, czy nadal masz ochotę na mięso.



Pokarmy z dzieciństwa



Płatki owsiane, placuszki, zupa od mamy? W czasie ciąży możesz mieć ochotę na dania, które przypominają ci smak dzieciństwa. To ma sens, ponieważ twoja podświadomość czule myśli o twoim dzieciństwie, kiedy oczekujesz na własne potomstwo. Apetyt na określone jedzenie to kolejny sposób na przywołanie wspomnień.



Zielenina



Nagły apetyt na zielone warzywa liściaste może być związany ze zmieniającymi się kubkami smakowymi lub zapotrzebowaniem organizmu na witaminy, minerały i składniki odżywcze. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, boćwina, jarmuż i kapusta są ważna podczas diety ciążowej niezależnie od apetytu.



Słone przekąski



Popcorn, chipsy ziemniaczane, precle i tego typu wyroby mają pokrywać zapotrzebowanie na sód w czasie ciąży. Składnik ten może pomóc utrzymać równowagę płynów, ciśnienie krwi i transmisję nerwową. Uważaj jednak – nie są to zdrowe produkty. Wystrzegaj się ich, jeśli masz skłonność do nadciśnienia.

Pamiętaj, że dieta w ciąży wymaga zachowania zdrowego rozsądku. Nawet jeśli masz określone zachcianki, spożywanie wyłącznie słodkich lub słonych czy pikantnych produktów może niekorzystnie odbić się na zdrowiu i samopoczuciu, ale także może mieć negatywny wpływ na rozwój płodu. Unikaj produktów, które mogą być źródłem niebezpiecznych bakterii: surowych jajek, sushi z surową rybą, serów pleśniowych, niedogotowanego mięsa, czy nieumytych owoców i warzyw.

Czytaj też:

Dentysta w ciąży: Czy wizyta u stomatologa jest bezpieczna?Czytaj też:

Jesteś w ciąży? Powinnaś się zaszczepić tym rodzajem szczepionki