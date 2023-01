Nie możesz się uśmiechnąć? To może być objaw udaru

Udar atakuje znienacka, nie boli, ale może nieodwracalnie uszkodzić mózg. Jego przyczyną są zaburzenia krążenia w mózgu i ograniczenie dopływu tlenu do jego komórek. Powoduje to ich obumieranie. Śmierci komórek mózgowych można jednak zapobiec, jeśli jak najwcześniej udamy się po pomoc do szpitala. Terapia jest najskuteczniejsza, jeśli zostanie wdrożona w ciągu godziny od pojawienia się objawów. Warto dlatego wiedzieć, jakie są pierwsze oznaki udaru.

„Leczenie jest najskuteczniejsze, jeśli rozpocznie się w ciągu 60 minut od wystąpienia objawów. Jeśli zostanie wdrożone w ciągu trzech godzin od wystąpienia objawów, nadal skuteczność może być bardzo wysoka” – wskazują specjaliści z Harvard Medical School.

Wczesne objawy udaru

Opadanie kącika ust

Obecne badania wskazują, że pierwszą oznaką udaru jest opadanie kącika ust. Osoba, która przeszła udar, nie jest w stanie się uśmiechnąć. Objaw występuje kilka sekund lub kilka minut po zdarzeniu – wskazują lekarze. Przyczyną opadania ust jest porażenie mięśnia twarzowego. Do porażenia mięśni twarzy może dojść nie tylko przy udarze, ale również m.in. przy pęknięciu czaszki lub urazie twarzy, guzach, nowotworach głowy i szyi, boreliozie i stwardnieniu rozsianym.

Drętwienie ręki lub nogi

Kolejnym, wczesnym objawem udaru jest drętwienie ręki, nogi lub utrata siły w tych kończynach. Jeśli podejrzewamy, że doszło do udaru, możemy to sprawdzić, prosząc chorego o podniesienie obu rąk i skontrolowanie czy jedno ramię nie opada w dół.

Bełkotliwa mowa

Niewyraźna, bełkotliwa mowa to również wczesny symptom udaru. Warto więc zwrócić uwagę, czy osoba, u której mogło dojść do udaru, wypowiada się poprawnie i zrozumiale. A także czy rozumie co się do niej mówi.

Rodzaje udarów

Do udaru może dojść na skutek zatoru spowodowanego zakrzepem krwi. Mówi się wtedy o niedokrwiennym udarze mózgu. Taki rodzaj udaru występuje aż w 80 proc. przypadków. Jeśli natomiast przyczyną udaru jest krwawienie do mózgu, do którego dochodzi na skutek pęknięcia naczynia krwionośnego zaopatrującego mózg, wtedy udar nazywany jest krwotocznym.

