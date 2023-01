Wylicytuj morsowanie z Joanną Jabłczyńską! Wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Spotkanie z aktorką i wspólna kąpiel odbędzie się w warszawskim Jeziorku Czerniakowskim. Przez godzinę będzie można nie tylko morsować, ale też porozmawiać z aktorką. Nagrodę trzeba wykorzystać do końca marca 2023. Pieniądze wylicytowane na aukcji Joanna Jabłczyńska przekaże Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W tym roku zostaną przeznaczone na walkę z sepsą: zakup urządzeń i aparatury, pozwalającej na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Sepsa to rodzaj patologicznej, ciężko przebiegającej uogólnionej reakcji organizmu na zakażenie, które wiąże się z wysoką śmiertelnością. Odpowiada aż za 20 proc. zgonów na świecie.

Dlaczego warto morsować?

Badania wskazują, że morsowanie, czyli regularne przebywanie w zimnej (8-11 stopni) i lodowatej (poniżej 4 stopni) wodzie, ma dobroczynny wpływ na organizm. Pierwsze wejście do wody to przede wszystkim przełamanie strachu i myślenia o temperaturze – mówią ci, którzy przygodę z morsowaniem już rozpoczęli. Najpierw należy porządnie rozgrzać ciało przez 15-20 minut, rozebrać się i szybko wejść do wody, trzymając ręce w górze. Woda sięgająca po szyję utrudnia regulację oddechu i tętna. Pierwsze morsowanie nie powinno trwać więcej niż kilkanaście sekund. Po wyjściu z wody należy wytrzeć się do sucha i ubrać. Przez pierwsze kilka minut nie czuje się chłodu – wskazują eksperci od morsowania.

Zalety morsowania

Regularne morsowanie przynosi zdrowiu wiele korzyści, m.in.:

wzmacnia układ oddechowy,

wzmacnia pracę serca,

poprawia parametry krwi,

zwiększa ukrwienie skóry,

opóźnienia starzenie,

zmniejsza dolegliwości bólowe,

redukuje stres,

zwiększa wydzielanie endorfin.

Czy każdy może morsować?

Przed rozpoczęciem morsowania najlepiej skonsultować się z lekarzem, który oceni czy stan naszego zdrowia pozwala na kąpiele w lodowatej wodzie. Choroby, które wykluczają morsowanie to:

padaczka,

nadciśnienie tętnicze,

problemy z tętnem.

