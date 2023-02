Imprezy, które kończą się śmiercią. Jak działa oksykodon?

Na polskim rynku jest kilka preparatów zawierających oksykodon, czyli chlorowodorek oksykodonu. Należą do grupy leków opioidowych o silnym działaniu i są dostępne wyłącznie na receptę. Są to m.in.: Oxycodone Vitabalans, Oxycontin i Oxydolor. Zalecane są w leczeniu bólów nowotworowych i pooperacyjnych. Należą do tej samej grupy leków co morfina – wyjaśnia w komentarzu dla „Wprost” internista, dr Cezary Ścibiorski.

Jak działa oksykodon?

Jak wskazuje ekspert, oksykodon ma nie tylko działanie przeciwbólowe, ale również narkotyzujące i silnie uzależniające. W organizmie człowieka łączy się z opioidowymi receptorami, powodując ich pobudzenie. Przypomina działaniem morfinę i heroinę.

„Ten lek był przyczyną tzw. kryzysu opioidowego w USA. Zaczęto go reklamować do leczenia każdego rodzaju bólu. Interweniowała w tej sprawie Agencja ds. Żywności i leków FDA, która wskazała, że nie jest to zgodne z wiedzą medyczną. Masowe nadużywanie opioidów zostało wskazane przez amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) jako przyczyna śmierci przynajmniej 450 tys. osób” – wskazuje dr Cezary Ścibiorski.

Dlaczego zażywanie tego leku na imprezach może skończyć się śmiercią?

Jak wyjaśnia dr Cezary Ścibiorski, istnieje bezwzględny zakaz picia alkoholu podczas przyjmowania leków opioidowych. Takie działania mogą prowadzić do zaburzeń oddechowych, a nawet do śmierci. Dlatego zabawy z użyciem leków tak często kończą się tragicznie. Zdarza się, że młodzi ludzie przyjmują nawet kilka rodzajów leków i popijają je alkoholem.

Skutki uboczne stosowania opioidów:

Dawkowanie leków opioidowych ustala lekarz. Do najczęściej wymienianych skutków ubocznych należą:

zaparcia,

nudności,

zawroty głowy,

nagłe zmiany nastroju,

problemy z zasypianiem,

wysypka i zaczerwienienie skóry,

trudności z oddawaniem moczu,

zmniejszenie poziomu testosteronu oraz czasowa impotencja.

Przyczyny pozamedycznego używania opioidów

Przyczyny sięgania po opioidy są złożone. Jednym z czynników jest panująca „moda” na substancje zmieniające świadomość, a także brak asertywności i nieumiejętność odmówienia grupie znajomych, na co często wskazują uczestnicy zabaw. Dlatego eksperci przestrzegają, żeby rozmawiać z dziećmi i przygotować je, żeby właściwie reagowały w takich sytuacjach i nie ulegały presji środowiska.

