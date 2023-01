Nowe wytyczne ws. bezpiecznej dawki alkoholu. Jest dużo niższa niż dotychczas

Nadmierne spożywanie alkoholu może nie tylko przyczynić się do rozwoju nałogu, ale również i chorób cywilizacyjnych. Z tego względu kanadyjscy eksperci zdecydowali się zmienić wytyczne dotyczące bezpiecznej dawki napojów wysokoprocentowych, które można wypić w ciągu tygodnia. Są one dużo niższe niż dotychczas.

Jaka dawka alkoholu jest bezpieczna?

Z obecnych wytycznych wynika, że dopuszczalna dawka alkoholu wynosi 2 drinki tygodniowo, choć eksperci rekomendują, by trwale zrezygnować ze spożycia napojów wyskokowych. „Chcieliśmy przedstawić dowody opinii publicznej po to, by ludzie mogli zastanowić się nad swoim piciem i podjąć świadomą decyzję” – stwierdził Peter Butt, profesor medycyny rodzinnej na Uniwersytecie Saskatchewan.

Jak wynika z danych ekspertów, już wypicie 6 drinków tygodniowo prowadzi do wzrostu ryzyka rozwoju zachorowań na udar mózgu, nowotwór piersi, pęcherza moczowego czy jelita grubego. Ograniczenie ilości spożywanego alkoholu może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne i tym samym pomóc utrzymać dobry stan zdrowia.

Jak alkohol wpływa na kondycję zdrowotną?

Alkohol negatywnie oddziałuje na funkcjonowanie układu nerwowego, zaburzając funkcje logicznego myślenia, a także wpływając na emocje i na umiejętność podejmowania decyzji. Regularne spożywanie alkoholu może nie tylko doprowadzić do obumierania komórek nerwowych, ale także do rozwoju zaburzeń psychicznych.

Oprócz tego alkohol mocno obciąża układ pokarmowy. Osoby, które mają wrażliwy żołądek, chorują na chorobę wrzodową czy refluks, powinny trwale zrezygnować ze spożycia alkoholu. Może on trwale podrażniać błonę śluzową żołądka, doprowadzić do stanów zapalnych dwunastnicy, wątroby czy trzustki.

Nie należy zapominać także o tym, że spożywanie alkoholu znacznie obniża odporność i osłabia odpowiedź immunologiczną ze strony organizmu. Podsumowując wszystkie te czynniki, zrezygnowanie z picia alkoholu może znacznie poprawić stan zdrowia.

