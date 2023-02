Jest nowy lek na anemię. Pomoże milionom chorym

Jak wskazują badania, niedokrwistość stanowi częste powikłanie przewlekłej choroby nerek. Zdarza się, że jest źle diagnozowana i nieleczona we wczesnym stadium. Jesduvroq (daprosusat) został zatwierdzony do leczenia anemii przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w oparciu o badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu. Ich wyniki zostały opublikowane w New England Journal of Medicine.To pierwszy tego typu innowacyjny lek do leczenia anemii od ponad 30 lat – wskazują specjaliści.

Działanie nowego leku

Jesduvroq to lek, którego substancją czynną jest daprodustat. Jego działanie polega na zwiększaniu stężenia erytropoetyny – hormonu powstającego w nerkach, odpowiedzialnego za stymulowanie wytwarzania czerwonych krwinek. Zaletą nowego leku jest to, że będzie podawany doustnie, co poszerzy możliwości terapii. Jak dowiodły badania prowadzone wśród dializowanych dorosłych, zwiększa on i utrzymuje poziom hemoglobiny w podobny sposób, jak preparaty podawane w formie zastrzyków.

Jakie są objawy anemii nerkopochodnej?

Szacuje się, że na anemię nerkopochodną cierpi co piąty pacjent, który choruje na nerki. Anemia rozwija się powoli, a jej objawy są przez długi czas ignorowane przez pacjentów. Nieleczona choroba zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu. Do najczęstszych objawów należą:

bladość skóry (widoczna w obrębie śluzówek jamy ustnej i gardła, spojówek, warg i płytek paznokciowych),



osłabienie,

brak energii przy wykonywaniu codziennych czynności,

bóle i zawroty głowy,

zmniejszenie koncentracji,

brak apetytu,

duszności,

problemy ze snem.

Takie objawy powinny skłonić pacjentów do wykonania morfologii krwi – wskazują lekarze.

Normy hemoglobiny

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedokrwistość rozpoznaje się, gdy stężenie hemoglobiny we krwi prawidłowo nawodnionego pacjenta zmniejszy się poniżej arbitralnie przyjętej wartości – 13,0 g/dL u mężczyzn i 12,0 g/ dL u kobiet.

