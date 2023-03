Zioła w saszetkach wycofywane z rynku. Jest ostrzeżenie GIF

Podczas kontroli okazało się, że melisie jest także inna roślina – Stevia rebaudiana (stewia używana jest najczęściej do słodzenia). Wadę wykrył sam procudent i zgodnie z procedurami poinformował GIF. „Chroniąc zdrowie pacjenta, na podstawie przekazanych danych Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdza, że powstała wada jakościowa nie pozwala wykluczyć możliwości przekroczenia dopuszczalnego dziennego limitu spożycia Stevia rebaudiana” – czytamy w komunikacie.

Melisa w saszetkach – szczegóły wycofywanego produktu

GIF w swoim komunikacie podaje szczegóły wycofywanej partii ziół:

MELISA FIX (Melissae folium), 2,0 g/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkach

opakowanie 30 saszetek po 2,0 g, GTIN 05909990029242

numer serii: 01082022

termin ważności: 08.2023

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (KRS:0000127044)

Jak podano w decyzji o wycofaniu melisy z rynku na terenie całego kraju, „do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy”. Stąd też działanie prewencyjne, czyli niedopuszczenie, aby w obrocie pozostały produkty lecznicze, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Kiedy stosuje się melisę?

Melisa jest używana w medycynie tradycyjnej zarówno jako środek nasenny, jak i wzmacniający trawienie. Melisa także pomaga kontrolować ciśnienie krwi i powszechnie stosuje się ją jako zioło na uspokojenie. Można spożywać ją m.in. jako napar. Melisa to zioło, które można uprawiać w doniczkach – ma charakterystyczny, lekko cytrynowy smak.

Czym jest stewia?

Stewia to popularny, roślinny zamiennik cukru. Stewia jest do 300 razy słodsza niż zwykły biały cukier, więc do uzyskania odpowiedniej słodkości pożywienia wystarczy jej niewielka ilość. Eksperci zazwyczaj postrzegają stewię jako bezpieczny zamiennik cukru, ale są badania, które wskazują, że może ona mieć pewne wady. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Ben-Gurion University of the Negev (BGU) w Beersheba w Izraelu sugerują, że stewia może mieć negatywny wpływ na zdrowie jelit.

