Domowe sposoby na opryszczkę

Opryszczka to czerwony, wypełniony płynem pęcherz, który z reguły występuje na linii warg. Zazwyczaj pojawia się ich kilka, a po pewnym czasie łączą się, tworząc dużą zmianę, przypominającą łatę. Nieestetyczny wygląd opryszczki to jedno. Do tego dochodzi też uporczywy świąd skóry.

Co to jest opryszczka? Rodzaje wirusa

Opryszczkę wywołuje wirus opryszczki pospolitej. Istnieją jego dwa rodzaje – wirus opryszczki typu 1 (HSV-1) zwykle wywołuje opryszczkę w okolicy ust oraz wirus opryszczki typu 2 (HSV-2), który na ogół powoduje opryszczkę narządów płciowych. Rzeczywiste owrzodzenia są podobne pod względem obu postaci wirusa.

Pojawienie się opryszczki wargowej zwykle zwiastują zmiany skórne. Proces gojenia opryszczki jest długotrwały, a raz zarażeni noszą w sobie wirus opryszczki pospolitej już do końca życia.

Opryszczka - co to za schorzenie?

Opryszczka wargowa to zmiana skórna, którą powodują wirusy. Powstaje w okolicy ust, może przybierać postać nadżerek, a jej wystąpienie może być związane z obniżeniem odporności organizmu. Najbardziej rozpowszechniony problem opryszczki jest w Stanach Zjednoczonych. Tam wirus może nosić w sobie niemal 80 procent społeczeństwa.

Leczenie opryszczki wargowej jest wyłącznie objawowe. Polega na zaleczeniu objawów, ale nie daje gwarancji, że wirus nie powróci. Herpes simplex virus pozostaje w organizmie do końca życia i może wracać w sytuacjach, gdy odporność organizmu ulegnie osłabieniu.

Opryszczka – zakażenie

Opryszczką można się zarazić nie tylko wtedy, gdy jest widoczna. Wirus jest niebezpieczny nawet w momencie, gdy jeszcze nie spowodował zmiany skórnej. Do zakażenia może dojść w trakcie bezpośredniego kontaktu (np. poprzez pocałunek), ale także podczas korzystania z tych samych naczyń, dzielenia się jedzeniem lub pożyczania kosmetyków. Z tego powodu należy unikać testerów (np. szminek) w drogeriach. Seks oralny może rozprzestrzeniać zarówno opryszczkę typu 1, jak i opryszczkę narządów płciowych.

Wystarczy, by raz doszło do zakażenia, aby wirus już na zawsze pozostał w organizmie. U większości osób nie daje o sobie znać, jednak nowe owrzodzenia mogą pojawić się w dowolnym momencie życia, gdy wirus się reaktywuje. Może do tego dojść, gdy układ odpornościowy jest osłabiony, np. podczas choroby lub stresu. U wielu kobiet występuje również w okresie ciąży.

Opryszczka – objawy

Uczucie mrowienia i pieczenia w obrębie wargi pojawia się kilka dni przed wystąpieniem zmiany skórnej. Jest to najlepszy moment, by podjąć leczenie. W tej sytuacji istnieje duża szansa, że opryszczka nie przyjmie swojej najgorszej formy – otwartej, wrzodziejącej ranki, tworzącej strup.

Kolejny etapem, tuż po swędzeniu i pieczeniu, jest tworzenie się bolesnego, wypełnionego płynem pęcherza, który następnie pęka. Ten okres może trwać nawet 2 tygodnie. Możliwe są liczne nadkażenia rany w tym czasie.

Przebieg i leczenie infekcji wirusem opryszczki

Leczenie opryszczki wargowej polega na stosowaniu leków o działaniu miejscowym. Działają przeciwwirusowo, pomagają wyleczyć opryszczkę. Najczęściej są to maści oraz żele, które odizolowują zmienioną chorobowo skórę i pomagają ją zaleczyć.

Na bolący pęcherzyk można przykładać również okłady, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa.

Opryszczka – leczenie

Opryszczkę można leczyć doustnymi lekami przeciwwirusowymi. Przy nawracających owrzodzeniach lekarz może zaordynować dłuższe leczenie profilaktyczne. W aptekach dostępne są różnego rodzaju specyfiki, mające redukować nieprzyjemne objawy towarzyszące opryszczce, a także prowadzić do jej szybszego wygojenia. Wiele z nich maskuje także nieestetyczne owrzodzenie.

Opryszczka – domowe sposoby leczenia

Domowe sposoby na opryszczkę powinien znać każdy, ponieważ są bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do żadnych leków i preparatów aptecznych. Dzięki domowym sposobom można szybko zmniejszyć uczucie swędzenia i mrowienia, a także przyspieszyć gojenie się ranki.

Oto kilka przykładów domowych sposobów na opryszczkę:

balsamy do ust z melisą,

okłady z soku z cytryny,

nakładana punktowo pasta do zębów,

lukrecja w proszku zmieszana z wodą lub wazeliną i naniesiona bezpośrednio na rany,

okłady z kostek lodu w miejscu opryszczki,

żel aloesowy.

Domowe sposoby na opryszczkę - olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym

Domowe sposoby na opryszczkę to również olejki, które mają właściwości przeciwwirusowe. Bardzo dobrze sprawdza się olejek z drzewa herbacianego, który działa również przeciwbakteryjnie i ma właściwości odkażające. Aby skorzystać z dobroczynnego działania olejków, należy rozcieńczyć je w oleju bazowym, np. migdałowym czy kokosowym, bo stosowane samodzielnie mogą podrażnić skórę. W tak przygotowanym roztworze maczamy wacik i nanosimy w okolice zmienionego chorobowo miejsca okłady.

Napary ziołowe na opryszczkę wargową

Zmienioną chorobowo skórę możemy przemywać też naparami ziołowymi. Sprawdza się napar ze skrzypu polnego, który zawiera witaminy z grupy B i wspiera procesy regeneracyjne w skórze.

Innym ziołem jest melisa. Melisa działa przeciwbakteryjnie i pomaga ukoić podrażnioną skórę. Aby zrobić okład z melisy, można przyłożyć ciepłą torebkę do skóry lub namoczyć w naparze wacik kosmetyczny albo gazik i przyłożyć do skóry.

Domowe sposoby na opryszczkę – cytryna

Dobrym środkiem na opryszczkę jest również cytryna. Działa przeciwwirusowo, uszczelnia naczynia krwionośne i łagodzi zmianę. Cytryna jest przeciwutleniaczem, zwalczającym nie tylko wolne rodniki, ale również drobnoustroje. Zmienioną chorobowo skórę w okolicy ust można smarować sokiem z cytryny, ale należy uważnie obserwować, czy nie nastąpią podrażnienia skóry.

Podobne efekty daje acerola oraz dzika róża, które również są bogate w witaminę C. Napary z dzikiej róży można stosować w formie okładów, ale również pić, by zadziałać od wewnątrz.

Domowe sposoby na opryszczkę – okłady z herbaty

Dobre efekty przynoszą także okłady z czarnej herbaty. Ma ona właściwości ściągające, dlatego może pomóc w leczeniu opryszczki. Stosując okłady z herbaty, należy jednak nanosić maści i żele przeciwwirusowe, które przyspieszą gojenie zmiany.

Domowe sposoby na opryszczkę – pasta do zębów z fluorem

Starym i sprawdzonym sposobem na opryszczkę jest nakładanie na zmianę pasty do zębów z fluorem. Działa ona wysuszająco, może przyspieszyć gojenie rany i doprowadzić do powstania strupka. Trzeba jednak uważać, bo gdy zmiana zaschnie, może być ciężko zmyć zaschniętą pastę z opryszczki.

Domowe sposoby na opryszczkę – zasuszająca pasta cynkowa i papka z sody oczyszczonej

Wysuszająco na opryszczkę wargową może zadziałać także pasta cynkowa lub pasta z sody oczyszczonej. One również działają przeciwbakteryjnie, przyspieszają gojenie zmiany, a cynk dodatkowo przyspiesza procesy regenerujące w skórze.

Aby zrobić pastę sodową, wystarczy wymieszać 1 łyżeczkę sody oczyszczonej z 2 łyżkami wody. Taką papkę nanosimy na zmienioną chorobowo skórę, a następnie pozostawiamy do wyschnięcia.

Domowe sposoby na opryszczkę – czosnek, cebula, miód i oleje

Niektórzy sięgają również po czosnek, by zwalczyć opryszczkę. Czosnek zawiera allicynę, która ma właściwości przeciwbakteryjne, dlatego działa jak naturalny antybiotyk. Może przyspieszyć gojenie zmiany skórnej, złagodzić świąd i zmniejszyć zaczerwienienie. Wystarczy przyłożyć ząbek czosnku do skóry i potrzeć nim zmianę.

Podobne efekty może przynieść stosowanie cebuli. Kawałek cebuli należy przyłożyć do zmiany i potrzeć.

Leczenie opryszczki wargowej powinno polegać nie tylko na stosowaniu środków, które zadziałają przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, ale również wspomogą regenerację uszkodzonej skóry. Dobrze sprawdzają się oleje i miód, które mają właściwości odnawiające skórę. Zmienioną chorobowo skórę należy smarować olejami (np. kokosowym, migdałowym), by ją natłuścić i nawilżyć.

Sprawdzony lek zamiast eksperymentów

Wirus herpes simplex wymaga sprawdzonego działania. Lepiej sięgnąć po gotowe preparaty z apteki i wspomóc ich działanie stosowaniem domowych sposobów niż eksperymentować. Wielotorowe działanie może zahamować rozwój opryszczki. Leki dostępne w aptekach działają bardzo dobrze i w kilka dni pomagają zaleczyć zmianę.

