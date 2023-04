Idziesz do przychodni, a eWUŚ świeci się na czerwono? Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji

Czym jest eWUŚ? Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców to system, który umożliwia szybką weryfikację prawa do bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ. System jest każdego dnia aktualizowany o informacje przesyłane przez ZUS oraz KRUS. Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli system pokazuje zielony kolor – to oznacza, że wszystko jest w porządku i pacjent bez problemu może korzystać ze świadczeń. A co, jeśli zaświeci się na czerwono?

Jak uzyskać świadczenie, jeśli eWUŚ świeci się na czerwono?

Status czerwony oznacza, że system eWUŚ w danym dniu nie potwierdza prawa do świadczeń w ramach NFZ. Ale to jednocześnie wcale nie oznacza, że nie masz aktywnego ubezpieczenia. Jak to możliwe? System eWUŚ – jak tłumaczy NFZ – potwierdza prawo do świadczeń w dniu, w którym jest to weryfikowane.

Jeżeli w rejestracji słyszysz, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, pokazując zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację emeryta lub rencisty z wpisanym kodem oddziału wojewódzkiego NFZ albo aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie masz żadnego z takich dokumentów przy sobie, możesz złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym ci prawie do świadczeń. Odpowiedni druk dostaniesz w przychodni.

Jeśli sytuacja jest nagła (np. trafiasz do szpitala) i nie jesteś w stanie złożyć oświadczenia i wyjaśnić sytuacji odpowiednie dokumenty możesz dostarczyć później. WAŻNE: jeśli złożysz oświadczenie, a nie posiadasz aktywnego ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ obciąży cię kosztami leczenia.

Kto ma prawo do darmowych świadczeń bez ubezpieczenia?

Statusem czerwonym nie muszą martwić się też osoby, które mają prawo do bezpłatnych świadczeń, niezależnie od tego, czy posiadają ubezpieczenie zdrowotne. NFZ podaje ich listę, to:

członkowie rodzin osób, które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy po zakończeniu ubezpieczenia,

członkowie rodzin osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty,

kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, które mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,

osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia mają nadal prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej, studiów lub szkoły doktoranckiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z potwierdzeniem aktualnego statusu swojej sytuacji, skontaktuj się z najbliższym oddziałem NFZ.

