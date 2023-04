Bezpłatna aplikacja wykryje raka. Wymyśliła ją lekarka z Gdańska

Rak płuca należy do najczęstszych nowotworów w Polsce. Blisko 75 proc. przypadków diagnozowanych jest w zaawansowanych stadiach, a mimo nowoczesnych terapii, wznowy są relatywnie częste. Pacjentom, u których wykryto raka płuc, z pomocą przychodzi aplikacja o nazwie HORUS.

Czym jest aplikacja wykrywająca wznowy raka?

System zdalnego monitorowania pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym opracowała Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Aplikacja pozwala nie tylko utrzymać kontakt między pacjentem a onkologiem pomiędzy zaplanowanymi ambulatoryjnymi wizytami, ale również umożliwia szybsze wykrywanie wznów nowotworu. Jak informuje uczelnia, aplikacja udostępnia cotygodniowe ankiety, których wyniki analizowane są w czasie rzeczywistym, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów umożliwia wdrożenie wcześniejszej diagnostyki i leczenia. Skorzystać z niego mogą pacjenci przebywający pod opieką Poradni Onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku. Aplikacja jest dla pacjentów bezpłatna.

Skuteczne elektroniczne monitorowanie chorych

Inspiracją dla gdańskiej lekarki były europejskie badania sprzed pięciu lat, które potwierdziły, że chorzy na raka płuca, którzy po zakończeniu standardowego leczenia używają aplikacji do monitorowania samopoczucia, mają istotnie poprawione wyniki przeżyć. Ewa Pawłowska zaczęła wówczas prace nad systemem możliwym do wdrożenia w polskich warunkach.

– W ostatnich latach wykazano skuteczność monitorowania chorych zdalnie, z użyciem elektronicznych systemów monitorowania chorych (ESMCh), analizujących w czasie rzeczywistym objawy zgłaszane przez pacjenta poprzez stronę internetową i/lub aplikację na smartfonie. W badaniach klinicznych analiza zgłaszanych co tydzień przez pacjentów w ESMCh objawów pozwoliła na rozpoznanie wznowy raka średnio 5 tygodni wcześniej niż standardowe wizyty lekarskie, umożliwiając wdrożenie leczenia onkologicznego większemu odsetkowi pacjentów – wyjaśnia cytowana przez uczelnię lek. Ewa Pawłowska. Jak podkreśla, stosowanie aplikacji wydłużyło czas całkowitego przeżycia chorych w stosunku do osób poddawanych standardowych kontroli. – Dostęp do ESMCh oraz świadomość podlegania pod ciągła opiekę poprawiały jakość życia oraz zmniejszały stres związany z oczekiwaniem na wynik kontrolnych tomografii – dodaje.

Pacjenci biorący udział w badaniu wypełniają raz w tygodniu elektroniczny kwestionariusz, który następnie analizowany jest przez algorytm. W sytuacji zgłoszenia niepokojących objawów, mogących wskazywać na wznowę nowotworu, lekarz dostaje alert, po którym ma możliwość zadzwonienia do chorego i w razie konieczności zlecenia dodatkowych badań lub zmiany terminu planowej wizyty w poradni. WIĘCEJ NA TEMAT APLIKACJI HORUS.

