Wizyta u dietetyka. Ile kosztuje prywatna opieka tego specjalisty?

W ostatnim czasie ceny prywatnych wizyt dietetycznych poszybowały w górę. To pokłosie pandemii i wysokiej inflacji. Tendencje wzrostowe widać zwłaszcza w większych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków. Na ostateczny koszt danej konsultacji składają się czynniki, takie jak: renoma i lokalizacja gabinetu, doświadczenie specjalisty czy zakres świadczonych usług.

Ile kosztuje wizyta u dietetyka? Cennik podstawowych usług

Standardowa konsultacja dietetyczna to wydatek rzędu 150-300 złotych. Obejmuje ona zwykle analizę składu ciała, pomiary antropometryczne i wywiad żywieniowy. Specjalista zaznajamia się z sytuacją danego pacjenta i jego stanem zdrowia. Poznaje również jego indywidualne oczekiwania i potrzeby. Pierwsza wizyta trwa zwykle ok. 60 minut, a kolejne (kontrolne) ok. 30 minut. Jak rozkładają się koszty pozostałych usług dietetycznych? Przedstawiamy aktualny cennik:

ułożenie jadłospisu kosztuje od 180 do 420 zł (im więcej dni obejmuje dane „menu”, tym wyższa jest jego cena),

kosztuje od 180 do 420 zł (im więcej dni obejmuje dane „menu”, tym wyższa jest jego cena), analiza składu ciała z omówieniem wyników – od 100 do 150 zł,

– od 100 do 150 zł, wodorowy test oddechowy – od 200 do 250 zł.

Wiele prywatnych poradni i gabinetów dietetycznych oferuje również konsultacje on-line. Zazwyczaj trzeba za nie zapłacić około 200 złotych. Takie „spotkania” służą przede wszystkim udzielaniu porad w zakresie odżywiania. Nie obejmują pomiarów antropometrycznych czy analizy składu ciała, więc są znacznie uboższe merytorycznie.

Kiedy zgłosić się do dietetyka?

Dietetyk może pomóc w zmianie nawyków żywieniowych i walce z problemem otyłości czy nadwagi. Profesjonalne wsparcie w procesie odchudzania jest bardzo ważne. Jeśli bowiem zostanie on przeprowadzony w sposób niewłaściwy przyniesie więcej szkody niż pożytku. Z usług wspomnianego specjalisty powinny skorzystać osoby zmagające się z różnymi chorobami metabolicznymi lub nowotworowymi. Należy bowiem pamiętać, że odpowiednie odżywianie odgrywa ważną rolę w leczeniu cukrzycy, insulinooporności czy niektórych rodzajów raka.

