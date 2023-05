Operacja jaskry prywatnie. Ile trzeba za nią zapłacić?

Koszt operacji jaskry zależy w dużej mierze od tego, gdzie dany zabieg zostanie przeprowadzony. W renomowanych ośrodkach w Warszawie, Lublinie lub Krakowie cena tego typu zabiegów jest wyższa niż w Iłży, Starachowicach czy Płocku. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dostęp do wspomnianych usług okulistycznych w mniejszych miastach bywa utrudniony, między innymi ze względu na braki kadrowe wśród specjalistów.

Ile kosztuje operacja jaskry prywatnie?

Czynnikiem, który mocno wpływa na cenę operacji jaskry jest nie tylko lokalizacja ośrodka, ale również zakres oferowanych przezeń świadczeń. W tym przypadku mowa przede wszystkim o metodach leczenia glaukomy. Lekarz dobiera sposób postępowania do sytuacji i stanu zdrowia konkretnego pacjenta. Najpierw odbywa się konsultacja okulistyczna, a następnie kwalifikacja do zabiegu. Za te usługi trzeba zapłacić od 170 do 650 złotych.

Sama operacja jaskry kosztuje natomiast od 450 złotych do nawet 6000 tysięcy złotych. Najdroższy jest zabieg metodą endocyclofotokoagulacji ECP. Polega on na usunięciu części ciała rzęskowego. Może być jednak wykonywany tylko u pacjentów ze sztuczną soczewką. Nieco mniej trzeba zapłacić za trabekulektomię, czyli wycięcie części niedrożnych tkanek i stworzeniu przetoki filtracyjnej, która usprawni odpływ cieczy z przedniej komory oka, a w konsekwencji zmniejszy ciśnienie wewnątrzgałkowe i zahamuje postęp choroby. Najtańszą opcją jest irydoplastyka laserową SLT wykorzystywana w leczeniu jaskry z wąskim kątem przesączenia. Operacja sprowadza się do spłaszczenia tęczówki za pomocą promienia lasera.

Od czego zależy powodzenie operacji jaskry?

Każda operacja jaskry wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Należy pamiętać, że zabieg hamuje rozwój choroby, ale nie niweluje w pełni wyrządzonych przez nią szkód. W tym przypadku bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka. Im wcześniej schorzenie zostanie wykryte, tym większa szansa na powodzenie procesu leczenia. Jakie objawy powinny cię zaniepokoić? Przede wszystkim częste łzawienie oczu, światłowstręt i pogorszenie jakości widzenia.

