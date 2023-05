Wygląd twoich oczu może alarmować o niektórych chorobach

Choć jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej „namacalnych” i oczywistych objawów chorób, na przykład bólu, to okazuje się, że w przypadku niektórych schorzeń stan naszego zdrowia odzwierciedlają oczy. Patrząc w nie, okulista może rozpoznać symptomy, sugerujące kilka powszechnych chorób. Niekiedy również sami, poprzez objawy związane z oczami, jesteśmy w stanie zauważyć, że nasz organizm nie funkcjonuje do końca tak, jak powinien.

Wygląd oczu może świadczyć o popularnych chorobach

Oko jest wrażliwym narządem, który reaguje na niekorzystne zmiany w naszym organizmie. Wynika to z tego, że znajdują się w nim zakończenia nerwowe, a te z kolei połączone są z narządami wewnętrznymi – gdy któryś z nich szwankuje, wygląd oczu może nas o tym alarmować. Do popularnych schorzeń, które można „wyczytać” z oczu, należą między innymi:

Choroby tarczycy – chodzi zarówno o niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy. Na przykład w przypadku choroby Gravesa-Basedowa może dochodzić do wzrostu ciśnienia śródgałkowego oraz włóknienia pozagałkowego. Osoba chora może z kolei odczuwać ból oka i suchość, powieki stają się zaczerwienione i spuchnięte. Czasami dochodzi do wytrzeszczu oczu – wynika to z obrzęku i przerostu wszystkich tkanek znajdujących się w oczodole. Osoby borykające się z chorą tarczycą mogą mieć także problem ze zbyt częstym mruganiem.

Nadciśnienie tętnicze – jeśli schorzenie to jest nieleczone, może prowadzić do retinopatii nadciśnieniowej, czego konsekwencją jest obrzęk tarczy nerwu wzrokowego oraz zmniejszenie się średnicy tętniczek. U chorego następuje zniekształcenie obrazu i pogorszenie wzroku.

Choroby wątroby – mogą pojawiać się wtedy żółtawe plamki na powierzchni gałek ocznych, wynikające z podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi. Uszkodzenie komórek wątrobowych powoduje upośledzenie detoksykacyjnej funkcji tego narządu, a to objawia się między innymi żółtawymi oczami.

Niewydolność nerek – podczas tych schorzeń mogą występować uporczywe obrzęki wokół oczu, które są wczesną oznaką zaburzenia funkcji filtrujących nerek – wydzielają one wtedy dużą ilość białka w moczu, zamiast zatrzymywać go w organizmie. W przebiegu wielu dziedzicznych chorób nerek występują objawy siatkówkowe, które są przydatne w diagnostyce. Zaburzenia siatkówki powstają, ponieważ nerki i siatkówka mają wspólną ścieżkę rozwojową i cechy strukturalne.

Cukrzyca – podczas tej choroby może dochodzić do zmian w drobnych naczyniach siatkówki (retinopatia) i plamki żółtej (makulopatia). Może też powodować zaćmę oraz zapalenie powiek dolnych i górnych. Objawem cukrzycy może być też podwójne widzenie i uszkodzenie centralnej części siatkówki.

Podwyższony poziom cholesterolu – jego objawem są białe obwódki wokół oczu. Są określane również jako obwódki starcze oka, jednak jeśli pojawiają się u osób młodych, są alarmującym sygnałem i świadczą zwykle o podwyższonym poziomie cholesterolu.

Diagnoza chorób poprzez badanie oczu

Dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem chorób na podstawie zmian widocznych w tęczówce to irydologia. Niektóre choroby można zdiagnozować w czasie badania oczu, tzw. badania irydologicznego. Jest to nieinwazyjne badanie, podczas którego lekarz dokładnie ocenia wygląd tęczówki oka. Szczegółowa obserwacja pozwala sporządzić mapę tęczówki oka razem z dokładnym opisem zmian, które specjalista w niej zauważa. Takie badanie umożliwia wstępną diagnozę i jest przydatne w dalszym jej procesie. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko narzędzie pomocnicze podczas określenia występowania danej choroby. Oznacza to, że badanie nie ujawnia wszystkich danych na temat zdrowia pacjenta i potrzebna jest dalsza diagnostyka. Wtedy pacjent powinien poddać się innym badaniom, zleconym przez lekarza.

