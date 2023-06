Magdalena Kardynał z nagrodą ShEO w kategorii Lider Organizacji Pacjentów: Nowotwory są uleczalne

Magdalena Kardynał: Edukacja pacjentek z rakiem piersi to podstawa

Zależało mi na tym, żeby wszystkie kobiety w Polsce, szczególnie młode, dostały pełną edukację, jak leczyć raka piersi, w zależności od jego podtypu. Chcę też, by częściej miały wykonywane badania genetyczne, bo dzięki temu jest możliwe dopasowanie leczenia do pacjentki, co jest warunkiem skuteczności leczenia – mówi Magdalena Kardynał, laureatka nagrody ShEO 2023 w kategorii Liderka Organizacji Pacjentów.