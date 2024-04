Duże zmiany w składce zdrowotnej. Minister zdrowia zdradziła szczegóły i podała konkretny termin

Rząd planuje zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej przedsiębiorcom – Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów aktualnie pracują nad nowelizacją ustawy, która dotyczy naliczania składki zdrowotnej. Jak wynika z pisma minister zdrowia Izabeli Leszczyny skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich – już niedługo ma nastąpić zgłoszenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Co dokładnie się zmieni? Jak wskazuje resort zdrowia, planowane zmiany mają obniżyć obciążenie składką zdrowotną, a w konsekwencji – poprawić rentowność wielu firm. Dodatkowo możliwa ma być też rezygnacja z rozliczeń co miesiąc na rzecz rocznych rozliczeń składki (co z kolei ograniczy biurokrację).

Kiedy zmiany w składce zdrowotnej wejdą w życie?

Rządzący mają plan, by obniżyć i jednocześnie uprościć składki zdrowotne dla przedsiębiorców, ma się to zadziać już w 2025 roku. „Zgłoszenie do tego wykazu nastąpi w najbliższych dniach. Parlamentarny proces legislacyjny zaplanowany jest na II kwartał bieżącego roku, a wejście proponowanych zmian w życie na dzień 1 stycznia 2025 r”.– wyjaśniła w piśmie minister zdrowia. Zmiany mają być wdrożone w drodze ustawy, a jej projekt ma trafić do parlamentu do końca czerwca 2024 roku.

Chcemy płacić jak najniższe składki, ale też chcemy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Dlatego potrzebny był kompromis pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów przy ustalaniu nowych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wszyscy korzystamy, bądź będziemy korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia, więc ważne jest, żebyśmy solidarnie płacili składkę zdrowotną – zauważyła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Minister Finansów Andrzej Domański podkreślił z kolei, że nowa składka zdrowotna oznacza korzyść dla 93 procent podatników, zwłaszcza tych o niskich i średnich dochodach.

Jakie dokładnie zmiany w składce zdrowotnej czekają przedsiębiorców?

Minister Zdrowia wystosowała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zdradziła szczegóły planowanych zmian dotyczących składki zdrowotnej. Obecnie z uwagi na zmiany wprowadzone przez Polski Ład przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym nie opłacają już składki zdrowotnej w stałej kwocie. Na czym mają polegać zmiany? Mają one dotyczyć 93 procent przedsiębiorców. Dla osób, które rozliczają się w na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej zmiany przewidują niską, ryczałtową składkę, która będzie wynosić 9 procent od 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub opłacających PIT.

Z kolei dla osób, które rozliczają się w formie podatku liniowego, przewiduje się wprowadzenie stałej, niskiej składki zdrowotnej, która będzie wynosiła 9 procent od 75 procent minimalnego wynagrodzenia w przypadku przedsiębiorców osiągających w danym miesiącu dochód. Jeśli dochód przekroczy dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia – wtedy składka ma wynosić 4,9 procent od realnego dochodu (jedynie od nadwyżki dochodu). Po proponowanych zmianach ryczałtowcy będą opłacać 9 procent składki zdrowotnej od 75 procent minimalnego wynagrodzenia, jednak bez kwoty maksymalnej. Jeśli dochód przekroczy czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia – zapłacą oni 3,5 procent składki zdrowotnej od nadwyżki przychodów.

