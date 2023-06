Osoby starsze będą objęte kompleksową opieką zdrowotną. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy

We wtorek (13.06.2023 r.) w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie prezydent Andrzej Duda uroczyście skierował do Sejmu w ramach inicjatywy ustawodawczej projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.

Andrzej Duda na początku swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, jak istotna jest kwestia opieki nad osobami starszymi.

Ten temat związany z opieką zdrowotną nad osobami starszymi, kwestia opieki nad nimi to jedno z fundamentalnych zagadnień w zakresie opieki zdrowia na najbliższe dziesięciolecia. Wystarczy mieć świadomość tego, z czego – chcę podkreślić – bardzo się cieszymy, że poczynając od 1990 roku przez te ponad 30 lat do roku 2022, średnia długość życia kobiety w Polsce wzrosła o ponad 4 lata, a mężczyzny o ponad 5 lat. W istocie można śmiało powiedzieć, że dokonaliśmy swoistego skoku cywilizacyjnego pod względem opieki zdrowotnej – powiedział prezydent.

Niebagatelna liczba osób starszych w naszym kraju

Prezydent zauważył również, że osoby w wieku podeszłym wymagają większych i częstszych działań w ramach opieki zdrowotnej: „Jednocześnie, jak mówią eksperci, tym więcej zabiegów potrzeba, by te osoby, wchodząc w wiek podeszły, jak najdłużej cieszyły się sprawnością i zdrowiem. Więc profilaktyka, działania w zakresie wsparcia – to wszystko, co powoduje, że żyjąc długo, zarazem z jednej strony możemy się cieszyć sprawnością i jak największym komfortem życia, ale z drugiej strony człowiek, który jest sprawny i cieszy się tym komfortem życia dlatego, że jest zdrowy, stanowi mniejsze obciążenie dla systemu ochrony zdrowia”.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę również na fakt, że w Polsce liczba osób w wieku powyżej 75 lat jest niebagatelna. „Nie ma żadnej wątpliwości, że osoby te wymagają specjalnego, systemowego rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia” – podsumował.

Jakie będą koszty tego projektu?

Prezydent odniósł się także do kosztów nowego projektu. Podkreślił przy tym, że to rozwiązanie w przyszłej perspektywie pozwoli na oszczędność w budżecie państwa. „Nie jest to sprawa prosta, ponieważ jak każdy element wprowadzany nowo do ochrony zdrowia jako rozwiązanie systemowe, będzie pociągać za sobą koszty. Początkowo może one nie będą wielkie w pierwszym roku – szacuje się, że wyniosą około 250 milionów. Ale później, w kolejnych latach, szacuje się, że będzie potrzebne około 2,5 miliarda złotych, żeby ten system utrzymać. Chociaż w istocie wszyscy mają świadomość tego, że w przyszłości de facto dla całego systemu zdrowia przyniesie on oszczędności właśnie przez to, że opieka nad ludźmi wchodzącymi w wiek podeszły i będącymi w wieku podeszłym będzie lepsza, lepiej zorganizowana, te osoby będą w lepszej formie. W związku z czym rzadziej będą korzystały ze świadczeń medycznych finansowanych z systemu ochrony zdrowia”.

Na czym polega projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej?

Prezydent poinformował, że w związku z nowym projektem powstanie w Polsce znacznie więcej niż do tej pory oddziałów geriatrycznych.

Ta opieka zdrowotna ma być jak najbliżej seniora, dlatego powstaną specjalnie zupełnie nowe rozwiązania instytucjonalne w postaci centrów zdrowia 75 plus. To będą specjalne placówki, które powstaną na poziomie powiatów. Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300 i będą one służyły podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami – wyjaśnił Andrzej Duda.

Projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej dotyczy utworzenia tzw. centrów 75 plus. Jak mówił już wcześniej Piotr Ćwik, wiceszef Kancelarii Prezydenta, mają to być miejsca, gdzie osoby w podeszłym wieku będą objęte kompleksową opieką. Ta regulacja powstawała w KPRP przez kilka lat. Dodatkowo była ona konsultowana z ekspertami Ministerstwa Zdrowia oraz prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Kompleksowa opieka, jaką mają zostać objęte osoby starsze w takich miejscach, będzie dotyczyć:

wykonywania odpowiednich badań,

prowadzenia pacjenta przez lekarza,

konsultacji z różnymi specjalistami.

Kluczowe ma być to, by pacjent w starszym wieku, nie był pozostawiony „sam sobie”, a został objęty odpowiednią opieką.

