Przez aplikację mojeIKP szybko i łatwo sprawdzicie ważność leków w swojej domowej apteczce

MojeIKP jest bezpłatną aplikacją na telefon, która daje pacjentowi możliwość korzystania z różnego rodzaju funkcji. Jest to między innymi wygodny i szybki dostęp do e-recept. Ułatwia również wykupowanie leków oraz może przypominać o ich zażywaniu. Zapewnia także dostęp do najważniejszych dokumentów (między innymi skierowań czy certyfikatu COVID-19) – swoich oraz osób, które nas do tego upoważnią. Taką aplikację można pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store.

Sprawdzenie ważności leków za pomocą aplikacji

Jedną z ciekawych i ważnych funkcjonalności aplikacji mojeIKP jest możliwość sprawdzania daty ważności leków za pomocą specjalnego skanera. Wystarczy zeskanować kod QR danego leku, a pojawi się informacja, czy jest on odpowiedni do dalszego spożycia, czy może jest już przeterminowany. Skaner zainstalowany w aplikacji mojeIKP umożliwia szybkie wczytanie ulotki. Dzięki temu nie tylko sprawdzimy datę ważności leków, ale też w ciągu kilku chwil otrzymamy najważniejsze informacje na temat danego preparatu. Należy jednak pamiętać o tym, że aby móc to zrobić – trzeba mieć dostęp do internetu w telefonie.

Co dokładnie należy zrobić, żeby sprawdzić ważność leku? Oto następujące czynności, które musicie wykonać:



Najpierw należy otworzyć aplikację i zalogować się do niej.

Następnie trzeba otworzyć skaner w zakładce e-zdrowie.

Kolejny krok to wyrażenie zgody na używanie przez aplikację kamery w aparacie (jest to konieczne w sytuacji, gdy ktoś po raz pierwszy używa skanera).

Później trzeba zeskanować z opakowania leku kod QR.

Po zeskanowaniu otworzy się w aplikacji ulotka leku (chyba że producent jej nie udostępnia w rejestrze).

Informację o przeterminowanym leku lub kończącej się dacie ważności skaner odczyta tylko z kodu QR. Jeśli lek będzie przeterminowany lub będzie się zbliżał termin końca jego ważności – zobaczycie komunikaty o tym na ekranie swojego telefonu.

Przeterminowanych leków nie można spożywać

Każdy z nas musi pamiętać, że spożywanie przeterminowanych leków może działać bardzo szkodliwie na nasz organizm – pod żadnym pozorem nie należy więc tego robić. Mogą one przekształcać się w szkodliwe substancje. Spożycie takich leków może mieć różne konsekwencje dla naszego zdrowia – czasami będą się one objawiać na przykład tylko biegunką, ale może też dojść do poważnego zatrucia organizmu. Należy też pamiętać o tym, że po upływie wskazanej daty preparat może być nie tylko niebezpieczny, ale też nieskuteczny, czyli stracić swoje właściwości lecznicze.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Podczas porządków w domowej apteczce może się okazać, że znajdziecie preparaty, które już nie będą się nadawały do spożywania. Pojawia się więc pytanie – co zrobić z przeterminowanymi lekami? Błędem jest wyrzucanie ich do śmietnika lub spłukiwanie w toalecie. Należy zanieść je do specjalnego pojemnika na przeterminowane leki, który znajduje się w aptece. Do tego pojemnika można wyrzucić też leki czy suplementy z dobrą datą, ale takie, których już nie używamy. Nie można jednak wrzucać do niego kartoników czy ulotek po tabletkach. Z kolei zużyte igły i ampułkostrzykawki należy oddać do punktów PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Realizacja recept z mojeIKP będzie znacznie prostsza

Kolejną bardzo przydatną funkcją aplikacji mojeIKP jest możliwość realizacji e-recept bez konieczności połączenia z ineternetem. Z pewnością taka możliwość bardzo ułatwi życie wielu osobom w sytuacjach, gdy znajdą się akurat w miejscu bez zasięgu lub po prostu połączenie z internetem zostanie zerwane. Dodatkowo pacjenci, którzy przyjmują leki na stałe, w prostszy sposób będą mogli uzyskać receptę na nie. Wystarczy zamówić taką receptę, a cały proces będzie można śledzić za pośrednictwem aplikacji. Dość nowym udogodnieniem jest również realizacja e-recept za granicą – mowa o recepcie transgranicznej.

