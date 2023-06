Koniec z papierowym skierowaniem do sanatorium. Od 1 lipca tylko wersja elektroniczna

Od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą skierowania do sanatorium wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że wszystkich pacjentów chętnych na wyjazd do uzdrowiska ominie drukowanie takiego skierowania, zanoszenie do lekarza i czekanie, aż będzie można je złożyć. Nie będzie trzeba osobiście nigdzie dostarczać takich dokumentów. Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia zapowiedział, że taka forma wystawiania skierowań ma być dużym ułatwieniem zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej: „Dzięki temu rozwiązaniu proces skierowania na turnus leczniczy staje się bardziej przejrzysty i efektywny, co przekłada się na lepszą jakość leczenia uzdrowiskowego”.

Jak działają e-skierowania do sanatorium?

Skierowanie w formie online do sanatorium oznacza, że pacjenta ominie wszelka „papierologia” z tym związana. Nie będzie on musiał robić absolutnie nic – wszystkim zajmie się lekarz za pośrednictwem specjalnego systemu online. Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnił:

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału. Dzięki automatycznemu zapisowi załatwienie formalności staje się szybsze i bardziej efektywne.

Pacjent poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dowie się o miejscu i terminie swojego turnusu. Informacja o tym przyjdzie również pocztą elektroniczną.

E-skierowanie a kwalifikacja na leczenie uzdrowiskowe

Należy jednak pamiętać o tym, że samo wystawienie e-skierowania do sanatorium przez lekarza nie oznacza, że dany pacjent zakwalifikuje się na leczenie uzdrowiskowe. W ciągu 30 dni od dnia wystawienia, czyli daty jego rejestracji w systemie, lekarz (specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudniony w NFZ) zweryfikuje takie skierowanie i zdecyduje o tym, czy zostanie ono zaakceptowane, czy może odrzucone. Jeżeli skierowanie będzie niekompletne – zwróci się on z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów.

E-skierowanie to duże ułatwienie dla przyszłych kuracjuszy

Elektroniczna forma skierowania do sanatorium przyspieszy proces jego wystawiania, ale także samej realizacji. Bardzo istotne jest również to, że pacjent nie będzie mógł na przykład zgubić takiego dokumentu w przeciwieństwie do skierowania wystawianego w wersji papierowej. Przyszły kuracjusz będzie miał do niego dostęp za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mojeIKP. Dzięki temu będzie mógł on śledzić postęp całego procesu. To właśnie tam w przypadku pozytywnej decyzji i zaakceptowania takiego skierowania zostanie podany orientacyjny czas oczekiwania, ale też:



miejsce w kolejce oczekujących,

termin leczenia,

miejsce leczenia,

nazwa uzdrowiska oraz jego adres.

Pacjent w systemie online znajdzie wszystkie niezbędne informacje, w tym między innymi historię swoich poprzednich e-skierowań.

Papierowe skierowania tylko w wyjątkowych sytuacjach

Choć od 1 lipca 2023 roku na leczenie uzdrowiskowe będą wystawiane jedynie skierowania w formie online, to w wyjątkowych sytuacjach lekarz będzie mógł posłużyć się skierowaniem papierowym. Taka możliwość dotyczy wystawiania skierowań do sanatorium w przypadku osób, które będą korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza granicami naszego kraju. Będzie to też możliwe, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu i systemu e-zdrowia.

