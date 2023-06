Przychodzi mężczyzna do lekarza. Problem w tym, że zbyt rzadko

Dane GUS z ostatnich lat wyraźnie pokazują, że mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety korzystają z porad lekarza. W ostatniej dekadzie odsetek panów chodzących do lekarza wynosił 55-64 proc., podczas gdy w przypadku kobiet był on ok. 10 proc. większy. Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, że to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). Eksperci NFZ podkreślają, że niechęć mężczyzn do wizyt lekarskich jest jedną z przyczyn ich krótszego średnio o 8 lat życia, niż w przypadku kobiet.

Badania profilaktyczne dla mężczyzn

NFZ przypomina, że badania profilaktyczne są dla wszystkich, także dla mężczyzn. „Dzięki badaniom profilaktycznym mężczyzna może uniknąć wielu schorzeń, w tym raka jądra, prostaty, jelita grubego, cukrzycy czy zakrzepicy. Mogą pomóc wykryć chorobę we wczesnej fazie, w której szanse na wyleczenie będą dużo większe. Wykonując badania profilaktyczne, dbasz o siebie, kontrolujesz stan najważniejszych układów i narządów, a w przypadku nieprawidłowych wyników będziesz mieć szansę na szybkie włączenie leczenia i zapobieganie powikłaniom. Dbasz również o swoją rodzinę, nie pozwalając, by choroba pokrzyżowała Twoje plany i odebrała Wam spokój, poczucie bezpieczeństwa oraz radość z bycia razem” – podkreśla NFZ w swoim komunikacie.

W ramach profilaktyki zaleca się, aby każdy mężczyzna regularnie wykonywał samobadanie jąder i prącia, raz w roku wykonał podstawowe badania (morfologia, badanie ogólne moczu, lipidogram), po 40 roku życia regularnie badał prostatę (skierowanie do urologa wystawi lekarz POZ.), a po 60 roku życia raz w roku wykonał USG jamy brzusznej w celu oceny m.in. nerek i pęcherza moczowego.

Profilaktyka 40 PLUS – pakiet dla mężczyzn

Z bezpłatnego programu Profilaktyka 40 PLUS mogą skorzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które ukończyły 40. rok życia. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny. W pakiecie badań diagnostycznych przeznaczonym dla mężczyzn znajdują się:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Do programu można zapisać się wypełniając krótką ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Otrzymasz ją w każdej placówce POZ biorącej udział w programie. Możesz też wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację moje IKP w zakładce „Profilaktyka”. Zrobisz to także telefonicznie kontaktując się z infolinią 22 735 39 53.

