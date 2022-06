Zapalenie dróg moczowych u mężczyzn – przyczyny, objawy, leczenie

Infekcja dróg moczowych jest infekcją wywołaną przez bakterie w dowolnej części układu moczowego, która składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego lub cewki moczowej. Większość infekcji dróg moczowych dotyczy głównie pęcherza moczowego i cewki moczowej. Chociaż choroby te częściej dotyczą kobiet, u mężczyzn bywają bardziej skomplikowane. Co wywołuje zapalenie pęcherza u mężczyzn i jak je leczyć?

Co to są zakażenia układu moczowego u mężczyzn?

Zakażenia układu moczowego u mężczyzn występują dużo rzadziej niż u kobiet. Wynika to z innej budowy cewki moczowej, która jest znacznie dłuższa (ma ok. 20 cm). Do zapalenia dróg moczowych może jednak dojść na skutek zakażenia bakteryjnego, głównie bakteriami Escherichia coli. Oznacza to konieczność podjęcia antybiotykoterapii. Nieleczone zapalenie pęcherza moczowego może doprowadzić do poważnych powikłań, do których zalicza się m.in. odmieniczkowezapalenie nerek.

Jakie są przyczyny zapalenia układu moczowego u mężczyzn?

Do zapalenia pęcherza u mężczyzn dochodzi rzadko, ponieważ ujście cewki moczowej nie występuje tak blisko okolic odbytu, jak u kobiet. Jeśli już ono wystąpi, to najczęściej ma podłoże bakteryjne. Do zapalenia dróg moczowych może dojść na skutek nieprawidłowej higieny intymnej, stosunku płciowego. Niekiedy do stanów zapalnych przyczyniają się nieprawidłowości anatomiczne, np. nietypowo wąska cewka moczowa, przerost prostaty czy problemy z nietrzymaniem moczu. Ryzyko zakażenia dróg moczowych wzrasta u osób, które cierpią na dodatkowe schorzenia, do których zalicza się m.in. kamica moczowa.

Po przebyciu zapalenia pęcherza zalecane jest również każdorazowo wykluczenie chorób przenoszonych drogą płciową.

Zapalenie cewki moczowej, pęcherza i nerek a bakterie w moczu

Niekiedy zdarza się sytuacja, gdy bakteria przedostaje się z cewki moczowej do pęcherza, a czasem nawet do nerek. Dochodzi wtedy do zakażenia układu moczowego. U mężczyzn sprzyjać mogą temu nieprawidłowości anatomiczne m.in. rozrost prostaty. U kobiet krótka cewka moczowa, a także kamica nerkowa.

Infekcja układu moczowego u mężczyzn – objawy

Do najbardziej charakterystycznych objawów infekcji układu moczowego zalicza się:

problemy przy oddawaniu moczu

ból podczas oddawania moczu,

utrudniony naturalny odpływ moczu,

szczypanie i/lub pieczenie w trakcie oddawania moczu,

częste parcie na pęcherz,

problem z rozpoczęciem oddawania moczu,

wydzielina z cewki moczowej,

wrażenie niewystarczającego opróżnienia pęcherza,

powolny strumień moczu, a nawet powolny wyciek moczu,

nagłą i silną potrzebę oddania moczu,

oddawanie niewielkiej ilości moczu za jednym podejściem,

krew w moczu,



ból w centralnej, dolnej części brzucha,

mętny mocz z intensywnym, nieprzyjemnym zapachem,

powiększone węzły chłonne

ból pęcherza

podwyższona temperatura ciała

Inne objawy, które powinny skłonić do pilnej wizyty u lekarza, ponieważ świadczą o poważniejszej infekcji, np. obejmującej nerki, obejmują:

W takich sytuacjach należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie. Dobrze, jeśli zostanie wykonany wcześniej posiew moczu. Badanie to pozwala lepiej dobrać odpowiednią farmakologię. Wizyta u lekarza jest także konieczna, by wykluczyć zakażenie jedną z chorób przenoszonych drogą płciową, która może dawać podobne objawy.

W aptekach dostępnych jest wiele różnych preparatów, które mogą skutecznie walczyć z bakteriach, znajdującymi się w pęcherzu. W przypadku lekkich infekcji są niezwykle pomocne. Warto też pić dużo wody, by „przepłukać” układ moczowy. Wyjątkowo skuteczny jest także sok z żurawiny, który bardzo dobrze znają panie, zmagające się z infekcjami układu moczowego. Zawiera on substancje, które utrudniają bakteriom bytowanie w drogach moczowych i pomagają je wypłukać.

Diagnostyka zapalenia dróg moczowych

Aby potwierdzić zapalenie dróg moczowych, należy wykonać badanie moczu oraz posiew. Pozwoli to ocenić, jakie jest podłoże stanu zapalnego. Zdarza się, że u mężczyzn dochodzi nie tylko do zakażeń bakteriami E.coli, ale również do zakażeńwirusami brodawczaka hpv.

W przypadku zapalenia pęcherza moczowego u mężczyzn niekiedy może okazać się konieczne cewnikowanie pęcherza. Nie wykonuje się tego u wszystkich chorych, ale tylko wtedy, gdy konieczna jest dokładna ocena spływającego moczu, np. u osób leżących czy po wypadku. Zakażenie dróg moczowych może rozwinąć się w wyniku dolegliwości wymagających długotrwałego unieruchomienia.

Domowe sposoby na zapalenia pęcherza u mężczyzn

Zapalenie pęcherza o podłożu bakteryjnym najczęściej oznacza konieczność wprowadzenia antybiotykoterapii. Warto jednak spróbować skorzystać z domowych sposobów, które mogą złagodzić objawy infekcji.

Zaliczają się do nich nasiadówki z rumianku i kory dębu, picie soku z żurawiny, spożywanie większej ilości wody. W leczeniu infekcji pęcherza polecane są także herbatki ziołowe, np. z rumianku czy szałwii.

Jak przebiega leczenie zapalenia układu moczowego u mężczyzn?

Leczenie zapalenia pęcherza niemal zawsze polega na antybiotykoterapii. Zwykle przyjmuje się leki przez minimum 7 dni, by zniszczyć drobnoustroje i bakterie zalegające w układzie moczowym.

Jeśli stan zapalny nie został wywołany bakterią (co zdarza się rzadko) można sięgnąć po dostępne w aptekach bez recepty leki wspierające pracę układu moczowego. W przypadku infekcji dróg moczowych najlepiej jednak jest skonsultować się z lekarzem, by nie doszło do rozwoju choroby.

Ryzyko zapalenia pęcherza wzrasta u osób, które mają nieprawidłowości anatomiczne. Zakażenie bakteryjne może rozwinąć się również w wyniku długotrwałego unieruchomienia.

Infekcja układu moczowego – profilaktyka

Istnieją skuteczne sposoby, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji układu moczowego. Przede wszystkim do profilaktyki zakażeń układu moczowego zalicza się częste opróżnianie pęcherza. Żeby jednak móc regularnie oddawać mocz, trzeba wypijać w ciągu dnia odpowiednią ilość płynów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wraz z moczem usuwane są z organizmu różne toksyny, które – zalegając w pęcherzu moczowym – mogą powodować zakażenie układu moczowego poprzez szybkie rozmnażanie się.

Działania profilaktyczne obejmują przede wszystkim:

picie dużej ilości wody,



częste opróżnianie pęcherza,

noszenie przewiewnej bielizny z naturalnych tkanin,

dokładne mycie genitaliów – zwłaszcza po stosunku płciowym i masturbacji, ale także przed.

właściwa higiena intymna polegająca na stosowaniu preparatów przeznaczonych do pielęgnacji okolic intymnych

Czytaj też:

Antybiotyki znikną z rynku? Naukowcy wiedzą, czym je zastąpić