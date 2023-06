Męskie nowotwory to w Polsce wciąż temat tabu. Trzeba zrobić wszystko, by go przełamać

Wzięli w nim udział przedstawiciele pacjentów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Onkologii oraz eksperci z Medycznej Racji Stanu. Podczas konferencji zainaugurowano wystawę pt. „Nowotwory męskie – przełamać tabu”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat chorób nowotworowych wśród mężczyzn.

Mężczyźni wciąż boją się chodzić do lekarza

Nowotwory dotykające mężczyzn to w Polsce wciąż temat tabu, a jednocześnie ważny problem społeczny – na co podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę Barbara Dziuk. Pacjenci przychodzą do gabinetu lekarza zbyt późno. W efekcie choroba jest wykrywana na zaawansowanym etapie rozwoju, co znacznie pogarsza późniejsze rokowania i nie pozwala na skuteczne wyleczenie. Trzeba zrobić wszystko, jak podkreśliła posłanka, by poprawić statystyki i zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne. Żadne nowe metody przesiewowe czy diagnostyczne nie spełnią swojej funkcji, jeśli nie uda się przełamać lęku mężczyzn przed badaniami.

Konferencja była okazją do oficjalnego otwarcia wystawy dotyczącej profilaktyki i leczenia męskich chorób onkologicznych. Wernisaż można oglądać już od wtorku 13 czerwca w holu przed Salą Kolumnową w Sejmie. Ekspozycja przybliża metody leczenia raka i zwraca uwagę na postęp medycyny oraz nowe technologie wykorzystywane w tym zakresie. Bardzo ważne jest wsparcie pacjenta na każdym etapie procesu terapeutycznego, również na płaszczyźnie psychologicznej.

PSA nie jest zbyt skutecznym badaniem profilaktycznym

Po briefingu prasowym zaplanowano posiedzenie podkomisji stałej ds. onkologii. Na spotkaniu poruszono jak dotąd, między innymi kwestie związane z wykrywaniem nowotworów męskich. W koszyku świadczeń gwarantowanych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia brakuje programu skierowanego wprost do mężczyzn.

Badanie PSA nie jest zbyt czułe ani skuteczne w diagnostyce nowotworu gruczołu krokowego (czyli raka prostaty). Dlatego istnieje konieczność wypracowania bardziej efektywnego programu screeningowego. Trzeba też zwiększyć dostępność do opieki diagnostycznej na ternach wiejskich.

Czytaj też:

Profilaktyka po 50 roku życia. Jakie badania warto zrobić po pięćdziesiątce?Czytaj też:

Zbadał jądra na festiwalu „Pol'and'Rock”. Dziś dziękuje za zdrowie