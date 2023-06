Niedzielski wprowadza ograniczenia w wystawianiu e-recept. Jest doniesienie do prokuratury na 10 lekarzy

W piątek (30.06.2023 r.) odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca rozwiązań zapobiegających łamaniu prawa przy wystawianiu recept. Szef resortu zdrowia poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawianiem e-recept.

Adam Niedzielski o szkodliwych praktykach dotyczących wystawiania e-recept

„Od dłuższego czasu bardzo uważnie przyglądamy się funkcjonowaniu tego rynku wystawiania e-recept” –zaczął Adam Niedzielski, zwracając uwagę, że jest to bardzo niepokojące. Minister zdrowia zauważył, że działa on w sposób praktycznie automatyczny. Chodzi o platformy internetowe, które dają możliwość wystawiania recept praktycznie bez konsultacji lekarskiej. Zaznaczył, że takie działania nie gwarantują, że pacjent nie odniesie jakiejś krzywdy w wyniku nieuzasadnionego stosowania leków.

Minister zdrowia powiedział, że skala problemu jest rzeczywiście bardzo duża: „Udało nam się zidentyfikować 10 lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 tysięcy do 400 tysięcy recept. Szanowni państwo, to jest ilość ogromna, bo to oznacza, że dziennie ci lekarze wystawiali od blisko 300 do ponad tysiąca recept”. Niedzielski wyjaśnił, że taki lekarz każdej godziny musiałby wystawiać ponad 50 recept – przy założeniu, że przyjmowałby pacjentów 24 godziny na dobę, co jest praktycznie niemożliwe w sposób fizyczny. Dodał, że przy zawężeniu do 10-12 godzin wychodzi 100 recept na godzinę. „Mamy tutaj do czynienia z jakimś biznesem, a nie działaniem, którego celem jest troska o zdrowie pacjenta” – podsumował.

Drastyczne działania Ministerstwa Zdrowia

Adam Niedzielski poinformował:

Ponieważ samo środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona czarnych owiec, czyli tych lekarzy, którzy nie tylko łamią zasady etyki zawodowej, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, ja zdecydowałem się podjąć drastyczne działania.

Zaznaczył w tym momencie, że podpisał doniesienie do prokuratury, w którym wskazał na 10 lekarzy, którzy zdaniem Ministerstwa Zdrowia dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw. Dodał, że jest to fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem. Zauważył również, że są to także oszustwa, ponieważ część tych recept jest refundowana, więc jest to „wyciąganie środków publicznych”. Mowa również o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażeniu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających. „To wszystko są potencjalne zarzuty, które sformułowałem w doniesieniu do prokuratury” – podsumował.

Ograniczenia w wystawianiu e-recept dla lekarzy

Adam Niedzielski poinformował również, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu ograniczeń w wystawianiu e-recept:

Będą ograniczenia w ilości wystawianych recept. W ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł maksymalnie wystawić ok. 300 recept.

Szef resortu zdrowia poinformował również o trzecim kroku w walce z takimi szkodliwymi praktykami przy wystawianiu e-recept, jakim jest ograniczenie możliwości wystawiania recept na leki psychotropowe za pośrednictwem sieci: „W tej chwili finalizujemy rozporządzenie, które będzie ograniczało możliwość wystawiania leków psychotropowych przy pomocy platform”. Wyjaśnił, że wystawienie recept na te leki będzie musiało być poprzedzone konsultacją lekarską, jeżeli upłynął jakiś dłuższy czas od ostatniej wizyty. „Ta sytuacja jest traktowana przeze mnie z bardzo dużą powagą. Uważam, że tutaj konieczne jest drastyczne działanie”. Z tego właśnie wynika zawiadomienie do prokuratury, zmiana regulacji i wprowadzenie pewnych ograniczeń.

