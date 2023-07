Nowa metoda oszustwa: telefon od „lekarza”. Policja ostrzega przed wyłudzeniami

Już od kilku lat coraz bardziej powszechne stają się różnego rodzaju oszustwa, które zazwyczaj dotykają starszych ludzi. Jedną z najbardziej popularnych metod było oszustwo „na wnuczka”. Przestępcy z roku na rok są jednak coraz bardziej kreatywni. Jakiś czas temu policja poinformowała, że oszuści po raz kolejny dali o sobie znać, tym razem podszywając się pod lekarza. Policja apeluje, by jak najczęściej przypominać seniorom o tego typu zagrożeniach, ponieważ to właśnie oni są na nie najbardziej narażeni.

Nowa forma oszustwa: telefon „od lekarza”

Oszuści po raz kolejny wykorzystali łatwowierność starszych ludzi. Tym razem obrali oni metodę „na lekarza”. Skontaktowali się z potencjalnymi ofiarami, informując, że bliska im osoba jest poważnie chora. Zadzwonili do dwóch seniorek z Bytomia, mówiąc, że członek rodziny zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy włączyła się osoba, która miała przedstawić się jako lekarz – to z kolei dla wielu osób jest swego rodzaju uwiarygodnieniem całej sytuacji, która ma miejsce. Rzekomy lekarz potwierdził wszystkie przekazane wiadomości i doradzał w tym przypadku pilną i drogą terapię, która miała uratować życie bliskich osób. Kobiety przekazały oszustom żądane kwoty. Komenda Miejska Policji w Bytomiu informuje:

Oszuści żerują na dobrym sercu starszych osób i na strachu o życie swoich bliskich. Często grają na emocjach: płacząc, krzycząc oraz straszą poniesieniem sporych wydatków. W ten sposób wywierają presję, chcąc wymusić szybką reakcję.

Takich oszustw jest coraz więcej

Kilka miesięcy temu podobna sytuacja zdarzyła się również w województwie łódzkim. Do pabianickiej komendy zgłosiła się 93-letnia mieszkanka miasta, która padła ofiarą oszustwa. Jak informuje łódzka policja, do kobiety zadzwonił „pan doktor”, który powiedział jej o pilnej potrzebie zakupu nierefundowanego leku na COVID-19. Miał on być potrzebny dla członków rodziny, którzy rzekomo mieli być poważnie chorzy. Oszuści poinformowali, że jej synowie trafili w ciężkim stanie do placówki medycznej. Seniorka przekazała gotówkę innej kobiecie, która zgłosiła się po jej odbiór. Pabianiczanka oddała oszustom swoje oszczędności, tracąc w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na terenie Pabianic był to drugi taki przypadek w ciągu zaledwie pół roku. Oszuści cały czas szukają ofiar, od których będą mogli wyłudzić pieniądze. Robią to na przeróżne sposoby. Policja przestrzega, by nie wierzyć w tego typu informacje przekazywane przez telefon:

Pamiętajmy, że nikt nie może od nas żądać pieniędzy za leczenie chorego na COVID-19, leki czy diagnostykę. Chory jest leczony za darmo, więc nie dajmy się oszukać!.

Policja alarmuje: oszuści są bezwzględni

Przypadek seniorek z Bytomia czy Pabianic nie jest jednak jedyny, do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej w naszym kraju. Złodzieje podszywają się pod lekarzy, dzwoniąc do starszych osób i informując ich, że bliska osoba trafiła do szpitala i jest w ciężkim stanie, a w konsekwencji wymaga leczenia, na które pilnie potrzebne są pieniądze. „Takie oszustwa »na lekarza«, »na wnuczka«, »na policjanta«, czyli na tzw. legendę, zdarzają się cały czas, mimo ciągłego informowania w mediach o tego typu wyłudzeniach. Niestety oszuści są bezwzględni” – zaznaczają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Co robić w takich podejrzanych sytuacjach?

W przypadku, gdy ktoś podczas rozmowy telefonicznej próbuje nam lub naszym bliskim wmówić konieczność przekazania pieniędzy na leczenie osób z naszej rodziny – powinniśmy jak najszybciej przerwać połączenie i zadzwonić pod numer 112, by poinformować policję o próbie oszustwa.

Należy również pamiętać o tym, by:



Być ostrożnym w kontaktach z nieznajomymi.

Nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy. Nie można ufać tym, którzy telefonicznie podają się za naszych krewnych, bliskich lub ich znajomych.

Zawsze „prośbę o pomoc” należy potwierdzać, kontaktując się samemu z bliską nam osobą.

Trzeba pamiętać, że wszystkie telefoniczne kontakty z prośbą o pomoc mogą grozić oszustwem, a w konsekwencji utratą gotówki.

Gdy jakiś kontakt telefoniczny wyda nam się podejrzany – należy koniecznie powiadomić policję o próbie oszustwa.

