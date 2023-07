Zmiany w uldze rehabilitacyjnej weszły już w życie. Na czym dokładnie polegają i kto z nich skorzysta?

1 czerwca 2023 roku prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza pewne zmiany w kwestii ulgi rehabilitacyjnej. W praktyce oznacza to, że została ona rozszerzona na nową grupę opiekunów.

Jakie zmiany w uldze rehabilitacyjnej?

Choć zasadniczym celem zmiany ustawy jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3, to wraz z tą zmianą następują też inne modyfikacje. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną. „Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli wnuki będą zajmować się dziadkami, lub dziadkowie wnukami, to opiekunowie od 1 lipca będą mogli z niej korzystać” – poinformował w rozmowie z RMF FM Piotr Juszczyk, Główny Doradca Finansowy w firmie inFakt.

Komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów brzmi:

Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu.

Taką ulgę rehabilitacyjną podatnicy mogą rozliczyć w PIT. Podczas rocznego zeznania podatkowego będą z niej mogły skorzystać wszystkie osoby z I grupy podatkowej (według przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ulga rehabilitacyjna obejmie więc między innymi dziadków, na których utrzymaniu są niepełnosprawne wnuki, a także wnuków, którzy zajmują się swoją niepełnosprawną babcią lub dziadkiem. Resort finansów poinformował, że takie rozwiązanie będzie miało zastosowanie już przy rozliczeniu za bieżący rok.

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które miały na utrzymaniu w danym roku osobę niepełnosprawną i poniosły wydatki w związku z rehabilitacją oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki, które można odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT. Rodzaje wydatków dzielą się na dwie grupy:



nielimitowane – można odliczyć całą kwotę takiego wydatku,

limitowane – można odliczyć kwotę, która uwzględnia „górny” lub „dolny” limit kwotowy.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie (faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie, potwierdzenie przelewu bankowego). Można również odliczyć wydatki, które poniosło się za granicą.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od podatku. Jeżeli dochody podatnika nie pozwalają na odliczenie poniesionych wydatków w danym roku, wtedy nie ma on możliwości odliczenia ich w zeznaniu podatkowym, a co za tym idzie – wykorzystania takiej ulgi.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Może to być:



współmałżonek,

dziecko własne,

dziecko przysposobione,

dziecko obce przyjęte na wychowanie,

pasierb,

rodzic,

rodzic współmałżonka,

rodzeństwo,

ojczym,

macocha,

zięć lub synowa.

W związku ze zmianami, które zaczęły obowiązywać 1 lipca 2023 roku, będą to również niepełnosprawni dziadkowie oraz wnukowie.

Źródła: rfm24.pl, podatki.gov.pl, bankier.pl