Energetyki tylko dla osób pełnoletnich. Sejm zdecydował

Dzieci nie kupią już energetyków w szkole czy innych placówkach oświatowych. Nie zdobędą ich również za pośrednictwem automatów. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym głosowało 278 posłów, 162 wstrzymało się od głosu, a 12 opowiadało się za odrzuceniem przepisów. Zrezygnowano jednak z zakazu reklamy napojów. Pierwotny zapisy ustawy nie pozwalały na promowanie tych napojów w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach, plakatach oraz tablicach ogłoszeniowych, a także innych powierzchniach wykorzystywanych w celach reklamowych. Nie wprowadzono również ograniczeń dotyczących reklamowania energetyków w telewizji radiu, kinie oraz teatrze. Promowanie napojów wciąż jest legalne i zgodne z prawem.

Czym są energetyki?

W świetle obowiązującej ustawy energetyki to wszystkie wyroby spożywcze, które mają w swoim składzie kofeinę (w proporcji przewyższającej 150 mg/l) lub taurynę (z wyjątkiem substancji naturalnych). Związki te mają właściwości pobudzające. Poprawiają wydolność psychiczną oraz fizyczną organizmu. Dlatego wiele ludzi sięga po nie w okresach wzmożonej aktywności umysłowej, na przykład w trakcie sesji egzaminacyjnej na studiach, przed ważnym sprawdzianem w szkole albo podczas przygotowań nad projektem. Zazwyczaj dzieje się to w sytuacjach silnego stresu i napięcia, które wymagają dużego zaangażowania.

Największe spożycie napojów energetycznych zaobserwowano wśród młodych ludzi (w przedziale wiekowym 10-18 lat), ze szczególnym uwzględnieniem nastolatków W tej grupie wynosi ono obecnie ponad 50 procent. Niestety chętnie po tego rodzaju produkty sięgają również dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Dane zebrane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne budzą niepokój. Kroki podjęte przez rząd mają położyć kres tym niebezpiecznym trendom.

Jak energetyki działają na organizm?

Należy podkreślić, że spożywanie energetyków przez dzieci i młodzież niesie za sobą wiele różnego rodzaju zagrożeń. Wypijanie dużej ilości tego typu napojów może zaburzać pracę serca, powodować trudności w oddychaniu, uszkadzać wątrobę i upośledzać funkcje nerek, a nawet prowadzić do utraty przytomności. Skład energy drinków to nie tylko tauryna i kofeina, ale również mnóstwo innych związków i substancji, wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, na przykład barwniki, wzmacniacze smaku czy syntetyczne witaminy, których organizm nie przyswaja. Włączenie napojów energetycznych do codziennej diety zwiększa ryzyko wystąpienia nadpobudliwości, zaburzeń zachowania, problemów gastrycznych (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka) czy cukrzycy typu drugiego.

