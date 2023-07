mObywatel teraz też dla pacjentów. Ważne zmiany w aplikacji

Aplikacja mObywatel 2.0 to szereg zmian i ulepszeń dla użytkowników, w tym dla pacjentów posiadających Internetowe Konto Pacjenta. Co dokładnie się zmieniło?

mObywatel i Internetowe Konto Pacjenta

Zalogować się na IKP możesz za pomocą profilu zaufanego (w tym także takiego, który uzyskałeś przez konto w banku), za pomocą mojeID w banku, czyli tak jak logujesz się na swoje konto internetowe (taką możliwość oferują niektóre banki), poprzez e-dowód — elektroniczny dowód osobisty, a teraz także przez aplikację mObywatel. Potwierdzić tożsamość za pomocą mObywatela możesz zarówno wówczas, kiedy logujesz się na komputerze, jak wtedy, kiedy logujesz się na telefonie.

Inna ważna zmiana to możliwość potwierdzenia logowania do profilu zaufanego. Do tej pory odbywało się przez kod wysłany SMS-em. Teraz kod możesz dostać powiadomieniem push w aplikacji mObywatel. Jak podkreślają twórcy aplikacji, będzie to wygodniejsze od przepisywania kodu z SMS-a i bezpieczniejsze (jeśli jednak wolisz stary sposób – w każdej chwili możesz wrócić do potwierdzania logowania przez SMS z kodem).

Gdzie znajdziesz aplikację mObywatel 2.0?

Aplikacja mObywatel 2.0 oficjalnie dostępna jest od 14 lipca. Mogą z niej skorzystać użytkownicy tabletów i smartfonów z systemem Android oraz iOS. Po wpisaniu hasła „mObywatel” znajdziemy ją w Sklepie Play lub App Store. Aplikacją i serwis internetowy mObywatel pozwala szybko i bez wychodzenia z domu załatwić sprawy urzędowe. Aplikacja pozwala mieć też zawsze pod ręką wszystkie swoje cyfrowe dokumenty: to przede wszystkim dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Od momentu udostępnienia pierwszej wersji aplikacji pobrano ją już 10 mln razy.

