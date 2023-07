Jak nadać bliskiej osobie upoważnienie do Internetowego Konta Pacjenta? To banalnie proste

MojeIKP jest bezpłatną aplikacją na telefon, która pozwala w prosty i szybki sposób korzystać z wielu funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. W ten sposób można między innymi łatwo uzyskać receptę na leki, które przyjmuje się stale. Co więcej, receptę można też zrealizować bez konieczności połączenia z internetem. Aplikacja zapewnia również wygodny dostęp do e-recept oraz e-skierowań – swoich i bliskich nam osób.

Jak nadać komuś dostęp do swojego Internetowego Konta Pacjenta?

Dzięki aplikacji mojeIKP można mieć także wgląd do dokumentów dziecka lub innych osób, które nas do tego upoważnią. Sami również możemy to zrobić. Takie upoważnienie można nadać komuś do określonych czynności i na konkretny czas. Jest jednak jeden podstawowy warunek – taka osoba musiała się już wcześniej logować do swojego Internetowego Konta Pacjenta. Istotne jest również to, że nadanie takich uprawnień jest możliwe jedynie za pośrednictwem IKP.

Co konkretnie trzeba zrobić, żeby nadać komuś upoważnienie do swojego Internetowego Konta Pacjenta? Oto instrukcja krok po kroku:



Najpierw należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie trzeba kliknąć w zakładkę „Uprawnienia”, która znajduje się na samej górze z prawej strony.

Później trzeba wybrać opcję „Upoważnij bliską osobę do przeglądania Twoich danych”, a następnie „Dodaj pełnomocnika”.

Na koniec należy wpisać kolejno dane, według podpowiedzi systemu (imię i nazwisko, PESEL, dane, które się udostępnia i na jak długi czas).

Osoba, której zostały nadane dostępy, zobaczy wszystkie dane u siebie na koncie w zakładce „Uprawnienia”. Po przyznaniu uprawnień bliska osoba będzie mieć dostęp do nich z poziomu swojej aplikacji mobilnej. Warto pamiętać o tym, że takie upoważnienie w każdej chwili można cofnąć.

Dostęp do danych bliskich osób w aplikacji mojeIKP

W jaki sposób odnaleźć dane bliskich osób w aplikacji mojeIKP? Wystarczy, że wykonacie tylko trzy czynności:



Po pierwsze trzeba wejść w aplikację mojeIKP i kliknąć w zakładkę „Menu”.

Następnie należy kliknąć w ramkę „Moje konto”. Wtedy rozwinie się lista kont, do których dana osoba ma dostęp. Może to dotyczyć kont dzieci lub osób, które nas do tego upoważniły.

Na koniec należy wybrać konto osoby, której dokumentację chcecie zobaczyć.

Jakie jeszcze możliwości daje aplikacja mojeIKP?

Aplikację mojeIKP możecie pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Poza łatwym wyszukiwaniem e-recept i e-skierowań aplikacja daje możliwość odbierania powiadomień, że właśnie zostały one wystawione. Są one wysyłane bezpośrednio na telefon. Pacjent ma w ten sposób także wgląd do historii zdarzeń medycznych.

Ogromną wygodą jest możliwość wykupienia recepty w aptece jedynie dzięki pokazaniu odpowiedniego kodu QR, bez konieczności podawania numeru PESEL. Co więcej, można również zamawiać recepty na leki, które zażywa się stale (jeśli przychodnia świadczy taką usługę). Ciekawą opcją jest również możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia daty ważności leku.

Aplikacja mojeIKP może pomagać również w dbaniu o swoje zdrowie na co dzień – można na przykład ustawić przypomnienia o lekach, skorzystać z dostępu do portalu „Diety NFZ”, a także sprawdzać swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu się poprzez comiesięczne quizy lub uruchomić specjalny krokomierz, informujący o realizacji przez nas tej aktywności fizycznej każdego dnia. Dodatkowo można szybko umówić się na szczepienie przeciw COVID-19. Macie wtedy też pod ręką swój Unijny Certyfikat COVID(UCC).

