Aplikacja MojeIKP z funkcją przypominania o lekach. Zobacz, jak ją uruchomić

MojeIKP to oprogramowanie stworzone przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki któremu pacjenci zyskują dostęp do różnego rodzaju usług zdrowotnych, a także informacji medycznych na swój temat. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Wystarczy pobrać ją ze sklepu internetowego i zainstalować na tablecie lub telefonie komórkowym. Jest dostępna na urządzenia zarówno z systemem iOS, jak i Androidem. Zaktualizowana niedawno wersja oprogramowania ma kolejną funkcję – ustawianie powiadomień o konieczności zażycia leku. Zobacz, co dokładnie trzeba zrobić, by włączyć tę opcję.

Jak uruchomić funkcję przypominania o lekach w aplikacji MojeIKP?

Cała procedura jest bardzo prosta. Nie zajmuje zbyt wiele czasu i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności informatycznych. Pierwsze, co musisz zrobić, to pobrać i zainstalować oprogramowanie na swoim telefonie komórkowym lub tablecie. Następnie wykonaj następujące czynności:

Uruchom MojeIKP. Funkcję Przypomnienie o lekach zobaczysz w dolnej części ekranu głównego (pod przyciskiem Zaloguj się). Możesz też skorzystać z niej, klikając zakładkę e-zdrowie.

By utworzyć nowe (lub kolejne) powiadomienie, trzeba wejść w funkcję „Przypomnienie o leku” i nacisnąć przycisk „plusa” widoczny na samym dole ekranu (po prawej stronie).

Na ekranie pojawi się komunikat: „Ustaw przypomnienie dla przyjmowanego leku. Uzupełnij wszystkie pola, aby ustawić przypomnienie”. W poszczególnych rubrykach musisz wpisać kolejno nazwę i dawkę leku (możesz też zeskanować kod QR widoczny na opakowaniu medykamentu), konkretną datę (dzień, miesiąc i rok) początku oraz końca zaleconej kuracji, godziny przyjmowania leku, a także częstotliwość poszczególnych dawek. Na koniec wystarczy wskazać sposób i porę zażywania danego środka (na przykład po posiłku).

Potwierdź wprowadzone informacje za pomocą przycisku „Zapisz”. Jeśli rezygnujesz z powiadomienia, kliknij „Anuluj”.

Od teraz aplikacja MojeIKP będzie przypominać Ci o konieczności zażycia konkretnego leku i wysyłać powiadomienia na telefon o wybranych wcześniej porach. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz. Nową funkcję możesz uruchomić również z poziomu zakładki e-recepty. Przy przepisanym przez lekarza leku zobaczysz ikonkę z symbolem megafonu. Wystarczy w nią i uzupełnić brakujące dane (część wpisuje się automatycznie, np. nazwa medykamentu). W każdej chwili możesz edytować lub usunąć powiadomienie.

Jakie jeszcze funkcje oferuje aplikacja MojeIKP?

Za pośrednictwem aplikacji MojeIKP możesz również wyszukać wystawione elektroniczne recepty i skierowania, zmierzyć przebyty dystans, upoważnić bliską osobę do swojego Internetowego Konta Pacjenta, wezwać pomoc, sprawdzić ważność wykupionych leków lub zamówić kolejne (jeśli przychodnia oferuje taką usługę). Dzięki oprogramowaniu pacjent zyskuje również stały wgląd w historię swojego leczenia.

