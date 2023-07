Planowane zmiany w receptach. Farmaceuta zawsze będzie mógł zaproponować zamiennik leku

Aktualnie lekarze podczas wypisywania recept mogą dodać zapis „nie zmieniać”, który ma charakter bezwzględnie wiążący dla osoby realizującej daną receptę. Ministerstwo Zdrowia pracuje jednak nad tym, by zmienić przepisy związane z tą adnotacją. Zmiany mają odbyć się w związku z nowelizacją ustawy refundacyjnej – chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Odpowiednia modyfikacja została już zgłoszona w sejmie jako poprawka do projektu.

Zamiana przepisanego leku – większe uprawnienia farmaceutów

Adnotacja „nie zmieniać” na recepcie wystawionej przez lekarza ma mieć jedynie charakter informacyjny dla farmaceuty, jednak będzie miał on możliwość zmiany przepisanego leku, jeśli uzna, że jest to wskazane – bezpieczne dla pacjenta i korzystne ekonomicznie. Aktualnie w takiej sytuacji farmaceuta nie może zaproponować innego, na przykład tańszego leku – ma to ulec zmianie. Po zmianie przepisów taki zapis będzie jedynie wskazówką lub informacją dla osoby realizującej receptę. „Zapis »nie zamieniać« (NZ) nie będzie już miał charakteru zastrzeżenia i nie będzie tym samym bezwzględnie wiążący dla osoby realizującej receptę” – informuje resort zdrowia.

Ministerstwo zdrowia swoją decyzję tłumaczy tym, że „osoby realizujące recepty, takie jak farmaceuci, posiadają doskonałą znajomość leków i ew. przypadków, w których substytucja jest uzasadniona, a w których nie”. Wprowadzony zapis ma eliminować sytuacje, kiedy farmaceuta nie ma możliwość zaproponowania pacjentowi zamiany leku na przykład na tańszy odpowiednik.

Czym są podyktowane zmiany w sprawie zapisu „nie zmieniać” na recepcie?

Zapis uzasadniający propozycję zmiany brzmi:

Ingerencja w ten przepis ma celu wyeliminowanie sytuacji, w których brak możliwości dokonania zamiany leku (np. na tańszy odpowiednik) jest wymuszane na osobie realizującej receptę przez osobę ją wystawiającą, przez zamieszczanie na recepcie adnotacji »NZ«. Niejednokrotnie zamieszczanie tej adnotacji nie jest podyktowane względami medycznymi, w tym stanem pacjenta, np. nadwrażliwością na określone substancje (pomocnicze) zawarte w leku, który nie powinien być zamieniany.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że fakt, iż taki zapis przestanie być bezwzględnie wiążący, a będzie jedynie wskazówką czy informacją „nie wyklucza przy tym możliwości po stronie osoby wydającej lek (realizującej receptę), aby zastosować się dokładnie do instrukcji osoby wystawiającej i wydać dokładnie przepisany przez nią lek”. Dodatkowo ma zostać wprowadzony wymóg uzasadnienia wprowadzenia takiej adnotacji przez lekarza na recepcie.

Pozostałe zmiany związane z receptami

Poza planowaną zmianą w kwestii adnotacji „nie zmieniać” na receptach, ministerstwo zdrowia w ostatnim czasie wprowadziło też szereg innych modyfikacji. Jedną z nich jest limit na wypisywanie recept, którym zostali objęci lekarze. Jest to wynikiem oszustw, jakich dopuszczają się niektórzy z nich. Kilka dni temu minister zdrowia rozluźnił jednak nieco te przepisy i wprowadził wyjątki w ograniczeniach (na recepty refundowane).

Dużą zmianą miała być również likwidacja recept rocznych, jednak finalnie po konsultacji z ekspertami Adam Niedzielski wycofał się z tego pomysłu, a w konsekwencji recepty roczne jednak zostają.

