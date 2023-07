Kiedy recepty na leki psychotropowe będą mogły być wystawione bez badania? Nowe zasady

Już kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że rząd ograniczy możliwość wystawiania recept na leki psychotropowe za pośrednictwem sieci. Nowe zasady lada dzień zaczną obowiązywać w naszym kraju. Od 2 sierpnia 2023 roku w życie wejdą zmienione przepisy dotyczące wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe. Zmiany są spowodowane troską o bezpieczeństwo pacjenta i wynikają z podpisanego12 lipca 2023 r. przez ministra zdrowia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. poz. 1368).

Nowe zasady wystawiania recept na środki psychotropowe

Od 2 sierpnia 2023 roku wypisaniu recepty na leki psychotropowe i środki odurzające będzie musiało towarzyszyć również badanie i ocena wpływu leku na pacjenta przez jego lekarza. Dotyczy to zarówno badania stacjonarnego, ale też konsultacji przeprowadzonej z pacjentem zdalnie. Taka konsultacja musi obejmować obowiązkową rozmowę z pacjentem na temat jego stanu zdrowia, stanu psychicznego, a także wywiad z nim na temat zażywanych leków. Decyzję w tej sprawie uzasadniał minister Adam Niedzielski.

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze. Możliwość uzyskania recepty bez wcześniejszego badania lub choćby wywiadu lekarskiego, stanowi poważne ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta. Nie ograniczamy nikomu dostępu do lekarza i leków. Ograniczamy dostęp do silnie działających leków bez konsultacji z lekarzem. Mamy już niestety przypadki poważnych powikłań, a nawet zgonu, po zażyciu leków przepisanych w internecie bez wskazań.

Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie wystawiania komercyjnych recept na leki psychotropowe w internecie.

Kiedy lekarz będzie mógł przepisać taką receptę bez badania pacjenta?

Wyjątkiem od zasad, które zostaną wprowadzone 2 sierpnia, będzie przepisanie recepty w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły 3 miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta. Informacja o tym, że taki okres nie został przekroczony, będzie zamieszczona w dokumentacji medycznej takiej osoby. Po upływie tego terminu lekarz przed wypisaniem recepty będzie musiał zbadać pacjenta, żeby stwierdzić, czy lek w przepisywanej wcześniej dawce jest nadal potrzebny.

Zanim lekarz wystawi taką receptę na środki odurzające lub leki psychotropowe będzie zobowiązany do sprawdzenia ilości oraz rodzaju przepisanych ostatnio pacjentowi leków. Będzie mógł to zrobić za pośrednictwem:



Internetowego Konta Pacjenta (IKP),

systemu gabinetowego (oprogramowanie medycznego),

wywiadu z pacjentem (jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP).

Lekarz w dokumentacji medycznej pacjenta będzie musiał również odnotować, że doszło do takiej weryfikacji, a także zamieścić informację o bieżących wskazaniach. Nowe przepisy nie będą jednak stosowane w przypadku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego pacjent wybrał przez złożenie deklaracji wyboru. Wynika to z faktu, że sprawuje on trwałą i długofalową opiekę nad pacjentem, przez co zna historię jego leczenia.

