Pacjenci w hospicjach nie zostaną bez leków. Naprawiono błąd w systemie

Problem z wypisywaniem e-recept, m.in. na leki psychotropowe i odurzające, wykorzystywane w leczeniu bólu w hospicjach, wystąpił z powodu wprowadzonych 2 sierpnia przepisów, które ograniczają zdalne wystawianie recept na te środki. Polegał na tym, że aby przepisać leki psychotropowe lub odurzające pacjentowi lekarz musiał przed wysłaniem recepty na serwer potwierdzić przyciskiem, że sprawdził historię jego leczenia, co było w niektórych przypadkach niemożliwe. Z hospicjów zaczęły docierać informacje, że pacjenci pozostali bez leków. Problem nagłośnili dziennikarze RMF 24.

Nasi lekarze byli w domach u pacjentów hospicyjnych. Jeden lekarz może wystawić e-recepty dla pacjentów, a drugi nie może. Pacjenci zostali bez leków narkotycznych, które są potrzebne na już. Nasi lekarze nie mogą wypisywać recept na leki narkotyczne i psychotropowe – informowała na antenie RMF 24 Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim.

Zawinił błąd w systemie

Ministerstwo Zdrowia odniosło się w mediach społecznościowych do tych informacji. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że wystąpił błąd w systemie, ale był on „po stronie dostawcy narzędzi informatycznych dla części hospicjów”. Wcześniej wskazywano, że „nie ma żadnej awarii systemu i nie ma błędu systemu, może być błąd po stronie wystawiających receptę”, a więc lekarzy.

Z systemu, który służy do wystawiania e-recept na leki psychotropowe, zniknął wymóg, by lekarz, zanim wyśle receptę na serwer, specjalnym przyciskiem potwierdzał, że sprawdził historię leczenia pacjenta, na co skarżyli się lekarze z hospicjów.

Problem wydaje się być rozwiązany

W tego hospicjach przebywa w Polsce ponad 100 tys. osób. W sprawie dostępu do leków psychotropowych i odurzających dla pacjentów tych placówek interweniowało Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. Rzecznik ds. opieki paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Tomasz Dzierżanowski rozmawiał o problemie z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim.

„Można wypisywać recepty, ostatnie podejścia były skuteczne, prawdopodobnie problem jest rozwiązywany, mamy też kolejne postulaty dotyczące uprawnień specjalistów medycyny paliatywnej w tym systemie” – przekazał prof. Tomasz Dzierżanowski na antenie RMF 24.

Resort zdrowia wyjaśnił również, że w przypadku hospicjów, lekarze zawsze mają możliwość korzystania z opcji wystawienia recepty na cito, także na leki psychotropowe. Wystawienie takiej recepty następuje w ramach procedury ratowania życia. Podkreślono, że „Centrum e-Zdrowia służy wsparciem dla lekarzy, wyjaśniając na bieżąco jak wystawić e-receptę w systemie informatycznym”.

