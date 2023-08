Krew w spermie może mieć wiele przyczyn. Co oznacza ten objaw?

Obecność krwi w nasieniu, zwana hematospermią, objawia się najczęściej w formie czerwonych lub brązowawych smug czy grudek w nasieniu i zwykle spowodowana jest stanem zapalnym lub infekcją prostaty, czy też pęcherzyków nasiennych. Jest to jeden z objawów urologicznych, który najbardziej przeraża mężczyzn, ponieważ zwykle wiążemy obecność krwi z czymś poważnym, chociaż w tym przypadku nie musi tak być. Czasem jest to po prostu efekt uszkodzenia drobnego naczynia krwionośnego, przez które przechodzi nasienie, zanim dojdzie do wytrysku. Ważne jest, czy obecności krwi w nasieniu towarzyszą inne objawy, bo na ich podstawie lekarz może lepiej ocenić przyczynę problemu.

Znany hiszpański urolog dr Fernando Gómez Sancha, z urologicznej kliniki Cemtro w Madrycie wyjaśnia, że hematospermia jest w pewnym sensie „jak krwawienie z nosa”. W ten sposób chce przekazać mężczyznom, których spotyka ta przypadłość, że w większości przypadków nie jest to powód do niepokoju, gdyż może to być pojedynczy epizod, który się nie powtórzy, szczególnie w przypadku mężczyzn poniżej 40 roku życia. Może jednak zmienić się to w przewlekły objaw, szczególnie w przypadku starszych mężczyzn.

Możliwe przyczyny obecności krwi w spermie:

Duża częstotliwość wytrysków często może być przyczyną krwawienia, więc dotyka bardziej aktywnych seksualnie pacjentów, jednak abstynencja seksualna może również temu sprzyjać.

Jest to objaw powszechny u pacjentów urodzonych tylko z jedną nerką, którzy są podatni na pojawienie się krwi w spermie.

Powodem krwi w nasieniu może być uraz lub infekcja bakteryjna.

Zapalenie prostaty lub jąder jest kolejną przyczyną pojawienia się krwi w nasieniu.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego to bardzo powszechny problem u mężczyzn powyżej 50 roku życia, któremu towarzyszy trudność i ból podczas oddawania moczu lub nagły wzrost częstotliwości oddawania moczu i jest jedną z przyczyn pojawienia się krwi w nasieniu.

Sperma ze śladami krwi może też wskazywać na różne choroby. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, gruźlica moczowo-płciowa lub rak prostaty, jądra czy cewki moczowej.

Stosowanie niektórych leków, szczególnie przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwawienia z małych naczyń krwionośnych, które znajdują się na ścieżce, przez którą przechodzi nasienie.

Do pojawienia się krwi w nasieniu może doprowadzić również biopsja prostaty. Jest to badanie inwazyjne, które wykorzystuje igłę do pobrania tkanki i może powodować rankę i pęknięcie naczynia krwionośnego.

Obecność chorób przenoszonych drogą płciową jest kolejną przyczyną obecności krwi w spermie. Tak jest w przypadku opryszczki narządów płciowych, chlamydii lub rzeżączki.

Objawy hematospermii

W zależności od przyczyny, hematospermii mogą towarzyszyć następujące objawy:

krew w moczu,

gorączka lub dreszcze,

bóle w lędźwiowym odcinku kręgosłupa,

ból przy wypróżnieniach,

bolesny wytrysk,

bolesne oddawanie moczu,

obrzęk moszny,

obrzęk lub tkliwość w okolicy pachwiny.

W razie pojawienia się krwi w spermie, szczególnie jeśli towarzyszą temu któreś z powyższych symptomów, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub urologa, który zleci stosowne badania w zależności od diagnozy, w tym badanie prostaty, węzłów chłonnych, analizę moczu, posiew nasienia czy USG prostaty i moszny a w razie potrzeby badanie PSA (ang. Prostate Specific Antigen), czyli antygenu gruczołu krokowego, pozwalające zdiagnozować raka prostaty.

