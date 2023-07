Naukowcy wiedzą, jak COVID-19 wpływa na jakość spermy u mężczyzn. To złe wieści

Grupa badaczy przeanalizowała powikłania, które mogą wystąpić u mężczyzn po przebyciu COVID-19. Nowe analizy dotyczyły jakości ich spermy. Badania wykazały, że przejście takiej infekcji może negatywnie wpływać na zdrowie panów. Wyniki badań zostały przedstawione na 39. dorocznym spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii (ESHRE), które odbyło się w Kopenhadze (Dania).

Badanie wpływu zakażeniem COVID-19 na męską spermę

Okazuje się, że ci panowie, którzy chorowali na COVID-19 jeszcze po trzech miesiącach od zakończenia zakażenia mają obniżoną koncentrację plemników w nasieniu. Dodatkowo badacze zauważyli, że są one także mniej ruchliwe. Należy jednak zaznaczyć, że jakość spermy u tych pacjentów nadal mieści się w normach wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.

Badania dotyczyły mężczyzn, którzy przeszli łagodną infekcję SARS-CoV-2. Naukowcy przeanalizowali dane 45 mężczyzn (byli to pacjenci sześciu klinik leczenia niepłodności). Autorzy wykazali, że po mniej więcej 100 dniach, które upłynęły od infekcji, u mężczyzn nie odnotowano poprawy w kwestii jakości plemników i ich liczebności. Naukowcy przypomnieli, że powstanie nowych plemników zajmuje ok. 78 dni, a więc po tym czasie powinna być już zauważalna poprawa. Tak się jednak nie stało (zarówno koncentracja, jak i ruchliwość plemników nie uległy jej).

Jakie były dokładne wyniki badania?

Już wcześniej było wiadomo, że przejście tej infekcji wpływa negatywnie na jakość męskiej spermy. Badacze nie wiedzieli jednak, przez jak długi czas utrzymuje się ten efekt. Zakładano, że gdy minie potrzebny czas i powstaną nowe plemniki – jakość nasienia ulegnie poprawie. Tak się nie stało. Prof. Nunez-Calonge, doradca naukowy w UR International Group w Jednostce Naukowej ds. Rozrodu w Madrycie i liderka zespołu badawczego powiedziała:

Nie wiemy, ile czasu może zająć powrót jakości nasienia do normy, a możliwe jest również, że COVID-19 powoduje jej trwałe pogorszenie, nawet u mężczyzn, którzy mieli łagodną infekcję.

Mężczyźni zostali włączeni do badania między lutym 2020 roku a październikiem 2022 roku. Kliniki dostarczyły dane dotyczące liczebności i jakości plemników u tych pacjentów – zarówno przed jak i po infekcji. Analizowane były próbki pobrane do 100 dni po przebyciu COVID-19, jak i po upływie tego czasu. Jakie były wnioski badaczy? Objętość ejakulatu tych mężczyzn była niższa o 20 procent po przebyciu COVID-19. Spadała ona z 2,5 ml do 2 ml. Z kolei koncentracja plemników obniżyła się o 25,5 procent – wcześniej było to 68 milionów, a później 50 milionów na 1 ml ejakulatu. Całkowita ruchliwość plemników spadła z kolei o około 9 procent.

Czym jest spowodowany spadek jakości nasienia po COVID-19?

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że spadek jakości spermy dotyczy mężczyzn, którzy przeszli łagodną infekcję, a więc tak naprawdę gorsza jakość nasienia może występować po COVID-19 nawet u mężczyzn, którzy nie mieli zauważalnych objawów klinicznych. Na razie badacze nie wiedzą, jaki mechanizm może za to odpowiadać. Nie jest jednak wykluczone, że przyczyną jest stan zapalny, a także zaburzenia w działaniu układu odpornościowego. To z kolei może prowadzić do uszkodzenia komórek rozrodczych i obniżenia produkcji testosteronu przez komórki śródmiąższowe w jądrach.

Prof. Nunez-Calonge wyjaśniła:

Warto nadmienić, że zaburzenie parametrów nasienia może nie być spowodowane bezpośrednim wpływem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie występują dodatkowe czynniki, które przyczyniają się do długotrwałego pogorszenia parametrów spermy, ale które obecnie nie są znane. Ponadto, nie sprawdziliśmy w naszym badaniu poziomu hormonów, a wcześniej informowano o silnych zmianach w poziomie testosteronu, głównego »gracza« odpowiedzialnego za zdrowie reprodukcyjne mężczyzn, u pacjentów z infekcją COVID-19.

Badacze podkreślają, że konieczne są długoterminowe badania, które pozwolą lepiej zrozumieć wpływ COVID-19 na spadek jakości męskiej spermy.

